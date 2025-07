J. Moreno Martes, 15 de julio 2025, 00:01 Comenta Compartir

Al presentador Carlos Sobera (Barakaldo, Bizkaia, 64 años) no le gusta recibir sorpresas pero sí darlas. Conduce el concurso 'Todos por ti' en Telecinco (los miércoles a las 23.00 horas) en el que el participante llega al plató engañado y se encuentra con sus seres queridos, que le rendirán un homenaje y le ayudarán a ganar dinero. El comunicador vasco tendrá además una doble presencia este verano en el principal canal de Mediaset con 'First dates', que se traslada de Cuatro a Telecinco durante el periodo estival.

-¿Le gusta recibir sorpresas?

-Cuando me las dan, no. Darlas, sí, pero cuando me las dan no me gustan nada. A mí las sorpresas me ponen muy nervioso. Nunca sabes qué va a haber. ¿Qué necesidad hay? En este programa el momento sorpresa es muy bonito, porque todos, sin excepción, se rompen, porque no te esperas para nada que vaya a estar tu familia esperándote y apoyándote. Luego, hay familiares igual a los que no han visto durante muchos años y, de repente, con el motivo del concurso, recuperan la relación.

-¿Le ha gustado la parte emocional del concurso?

-Mucho. Recuerdo cuando hacíamos 'Hay una cosa que te quiero decir'. Había una parte emocional tremenda de sorpresa y, sobre todo, de sentimiento a flor de piel, que, además, en muchos casos eran momentos muy traumáticos, con historias muy duras. He llegado a llorar en ese programa varias veces inevitablemente. La emoción me gusta, y yo soy como el público, cada vez necesito cosas más reales, más auténticas, con menos filtro, aunque sean salvajes.

-¿Prefiere tratar con gente de la calle o con famosos en sus programas?

-A veces te llega gente normal que dices: '¿Por qué has salido esta mañana de tu casa?' Con la gente conocida, hay poca capacidad de sorpresa. Sabes cómo son y qué te van a contestar, pero la gente de la calle te puede salir por peteneras. Por veraces, por bestias, por sentimentales. Eso no se puede sustituir en la tele por nada.

-Dice que no le gustan los concursantes que son 'profesionales'.

-No me gustan, porque uno de los elementos bonitos de los concursos es que son democráticos y permiten el acceso a cualquiera, sea cual sea su condición cultural, política y social. Cuando los concursantes se las saben todas, pero no por listo, sino porque se lo ha estudiado, me parece un artificio, no me lo creo. Me vais a disculpar, pero no me parece veraz. Quiero a gente normal y corriente contestando preguntas normales y corrientes. Alguien que está en 'Saber y ganar', estudiando un temario durante una semana, me la trae al pairo. Odio profundamente al concursante profesional. Esto me va a costar el despido (risas).

-¿Pero cree que se está perdiendo autenticidad en televisión?

-Lamentablemente. No entiendo la nueva moda de que el concursante tenga que durar mínimo tres años en un concurso, que fidelizan más que el presentador o la mecánica. Estamos perdiendo frescura. 'Todos por ti' puede gustar más o menos, pero eso sí lo aporta. Es la superación y democratización de la participación televisiva.

Un animal de teatro

-Cumple 65 años, la edad de jubilación.

-Me da miedo la cifra porque suena a jubilación. No me jubilaré nunca. Yo soy un animal de teatro. Llegará un momento en el que la tele será la que me jubile a mí a la fuerza, pero el teatro, mientras aguante física y mentalmente, no. La tele me va a dejar a mí antes; el teatro no te deja nunca. La tele tiene una fecha de caducidad, llega un momento que te falta agilidad física y mental, o el argumento de que hay que dejar paso a gente nueva y que tu tiempo pasó.

-¿Cómo le gusta desconectar en verano?

-No haciendo nada yo desconecto. Soy un hombre, tengo esa facilidad de no pensar en nada (risas). A mí me gusta viajar sobre todo. Ahí desconecto de una forma brutal. Y debo reconocer que a pesar de la exigencia de los horarios, porque 'First dates' se graba todos los días, pero cada seis o siete semanas paramos para hacer casting, yo aprovecho y me voy. Este año he ido a Kuala Lumpur, a Singapur, a Dubai. Me pego respiros, y ahí es donde desconecto.