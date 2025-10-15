El restaurante vizcaíno que ha cautivado a Iker Casillas: es el segundo mejor del mundo y hay lista de espera El exportero del Real Madrid y la Selección se encuentra de visita por tierras vizcaínas

El asador Etxebarri recibe la visita de numerosos famosos a lo largo del año. Iker Casillas ha visitado Bizkaia y no ha dudado en disfrutar de la gastronomía vasca en el que ha sido de nuevo distinguido como el segundo mejor restaurante del mundo.

La parrilla de Bittor Arguinzoniz ha cautivado al exportero del Real Madrid y de la Selección, quien ha compartido en su perfil de Instagram la visita al emblemático caserío ubicado en Axpe, en las faldas del monte Amboto.

Un lugar en el que su chef y propietario ha reinventado la cocina a la brasa. Los platos van cambiando según la temporada con el objetivo de sorprender a los comensales y ofrecer el mejor producto. El extenso menú degustación cuesta 280 euros sin bebidas, pero al que se puede añadir algún lujo extra como caviar, bogavante o angulas.

Rodajas de chorizo, anchoa en salazón, gambas de palamón, erizo de mar con nabo, gambas rojas, kokotxas de merluza rebozada, hongos con berenjena, lubina o chuleta de vaca son algunos de los platos que se han podido degustar en el Etxebarri.

¿Cómo se reserva?

Reservar en el asador vizcaíno no es una tarea fácil. Hay que realizar una solicitud de reserva directamente en su página web en este link: https://www.asadoretxebarri.com/#reserva. Si la solicitud es aceptada, recibirá un correo electrónico de confirmación explícita. Si no recibe este correo, ha sido rechazada debido a falta de disponibilidad. En el caso de las reservas aceptadas, al cliente le llegarán los datos bancarios para realizar un pago anticipado equivalente al precio del menú degustación. De lo contrario, la reserva será cancelada.