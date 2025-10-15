El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Concluye la jornada de huelga de apoyo a Palestina con una concentración en Indautxu

El restaurante vizcaíno que ha cautivado a Iker Casillas: es el segundo mejor del mundo y hay lista de espera

El exportero del Real Madrid y la Selección se encuentra de visita por tierras vizcaínas

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:29

Comenta

El asador Etxebarri recibe la visita de numerosos famosos a lo largo del año. Iker Casillas ha visitado Bizkaia y no ha dudado en disfrutar de la gastronomía vasca en el que ha sido de nuevo distinguido como el segundo mejor restaurante del mundo.

La parrilla de Bittor Arguinzoniz ha cautivado al exportero del Real Madrid y de la Selección, quien ha compartido en su perfil de Instagram la visita al emblemático caserío ubicado en Axpe, en las faldas del monte Amboto.

Un lugar en el que su chef y propietario ha reinventado la cocina a la brasa. Los platos van cambiando según la temporada con el objetivo de sorprender a los comensales y ofrecer el mejor producto. El extenso menú degustación cuesta 280 euros sin bebidas, pero al que se puede añadir algún lujo extra como caviar, bogavante o angulas.

Rodajas de chorizo, anchoa en salazón, gambas de palamón, erizo de mar con nabo, gambas rojas, kokotxas de merluza rebozada, hongos con berenjena, lubina o chuleta de vaca son algunos de los platos que se han podido degustar en el Etxebarri.

Imagen principal - El restaurante vizcaíno que ha cautivado a Iker Casillas: es el segundo mejor del mundo y hay lista de espera
Imagen secundaria 1 - El restaurante vizcaíno que ha cautivado a Iker Casillas: es el segundo mejor del mundo y hay lista de espera
Imagen secundaria 2 - El restaurante vizcaíno que ha cautivado a Iker Casillas: es el segundo mejor del mundo y hay lista de espera

¿Cómo se reserva?

Reservar en el asador vizcaíno no es una tarea fácil. Hay que realizar una solicitud de reserva directamente en su página web en este link: https://www.asadoretxebarri.com/#reserva. Si la solicitud es aceptada, recibirá un correo electrónico de confirmación explícita. Si no recibe este correo, ha sido rechazada debido a falta de disponibilidad. En el caso de las reservas aceptadas, al cliente le llegarán los datos bancarios para realizar un pago anticipado equivalente al precio del menú degustación. De lo contrario, la reserva será cancelada.

