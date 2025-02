El pintxo de 90 euros que ha enloquecido a 'Cenando con pablo' en el restaurante de Martín Berasategui en Dubái

Silvia Osorio Viernes, 7 de febrero 2025, 11:44 Comenta Compartir

'Cenando con Pablo' ha comenzado 2025 con un viaje a Dubái para probar los restaurantes de algunos de los chefs españoles más prestigiosos. Uno de ellos es Martín Berasategui. El cocinero vasco ha llevado su galardonada cocina a los Emiratos árabes con Jara.

Ubicado en la plata 18 del hotel The Lana Dorchester Collection Dubái, se trata de un lujoso establecimiento con vistas increibles de las que ha disfrutado Pablo Cabezali, el influencer gastronómico que se ha hecho muy famoso en redes por sus reseñas sobre los restaurantes en los que come. En esta ocasión, ha acudido con otro conocido creador de contenido 'Cocituber', Alfonso Ortega, quien le acompañó en la polémica visita al Casa Garras de Carranza.

Ambos han permanecido una semana en Dubái y no han querido dejar pasar la oportunidad de conocer el nuevo restaurante del chef guipuzcoano, el único español con 12 Estrellas Michelin. Desde el primer momento, advierten de los elevadísimos precios de la carta, que ofrece platos clásicos de la cocina de Berasategui con productos traídos desde españa como pescados y mariscos. «No es una ciudad barata», señala a sus seguidores.

La estrella de la casa

En la factura final pagaron unos 570 euros. Una cantidad esperada por Cabezali tras degustar platos como ostras o besugo. Arrancaron el festín con unos aperitivos de la casa con un surtido de las mantequillas clásicas que Berasategui ofrece también en algunos de sus restaurantes y que encandilaron a los comensales. Después, llegaron las ostras, las croquetas o el steak tartar, que 'Cenando con Pablo' ya había catado. «Prepárate, que este es de los que molan», le avisó 'Cocituber', quien se quedó perplejo con la receta.

Ampliar 'Cenando con Pablo'

Pero si hubo un plato con el que alucinaron fue con el llamado 'Capricho de Martín', un pintxo de brioche con stracciatella y caviar ahumado. En este caso, el restaurante les invitó y no tuvieron que abonar los 91 euros que cuesta el bocado -60 euros con caviar sin ahumar-, pero ambos aseguraron que la sabrosa armonía de sabores que se obtiene en boca lo convierte en una experiencia culinaria única.

Se come rápido, prácticamente de un bocado, pero... «Qué locura. Son los 91 euros, posiblemente, mejor invertidos de tu vida. No es la primera vez que lo pruebo, pero había llovido y esto es loquísimo. Madre mía», señalaba el famoso creador de contenido mientras su compañero de mesa se quedaba sin palabras tras hincarle el diente. «La bomba. Lo mejor que he probado en muchísimo tiempo. ¡Lo mejor del día!», agradeciendo a la camarera la invitación. Se trata, además, de uno de los platos favoritos del propio Berasategui. «Brutal», continuaba 'Cenando con Pablo' totalmente anonadado.