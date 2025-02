'Cenando con Pablo' y un abogado hablan de la práctica ilegal en los bares que poca gente conoce

Pablo Ariza Martín Martes, 4 de febrero 2025, 11:49 Comenta Compartir

En ocasiones, el desconocimiento de la ley provoca que no seamos conscientes de que estamos siendo víctimas de ilegalidades. El 'youtuber' gastronómico 'Cenando con Pablo' y el abogado influencer 'Lawtips' se han juntado para comentar cosas ilegales que no te pueden cobrar en un restaurante y que mucha gente no conoce.

En primer lugar avisan de que no pueden cobrarte por el cubierto porque «eso es un servicio inherente al propio servicio que tú estás obteniendo, es como si te cobrasen por la taza, la silla o la mesa, no tiene sentido».

Andrés Millán, conocido como 'Lawtips', advierte de que, en la carta los precios tienen que aparecer con el IVA incluido y que no puede aparecer un mensaje que diga «precio según mercado»: «Te tienen que decir el precio final siempre, si te dicen productos que están fuera de carta te lo tiene que decir». Pablo Cabezoli, por su parte, explica que «en muchos sitios, por ejemplo marisquerías donde el precio va cambiando según mercado pone 'S.M.'».

Una de las cosas que más llama la atención por el desconocimiento que existe es el tema de las terrazas. Según el abogado, «te pueden cobrar por terraza, pero no puede ser un porcentaje del precio, tiene que ser una unidad: un euro, dos euros...».

Otra de las cuestiones que suelen llevar a confusión es el 'agua gratis'. Millán confirma que la ley es clara en este aspecto: «Te tienen que dar agua del grifo gratis si la pides en todos lados por ley, aunque sepa fatal». Y sobre las cartas y los QR que se han popularizado desde la pandemia dice que «pides carta física te la tienen que dar»: «Tú no tienes por qué llevar el móvil para escanear el QR».

«También te pueden cobrar por reservar, pero luego te lo tienen que descontar del precio final. Y te pueden cobrar por la leche del café, o por el hielo, pero te tienen que avisar de su precio», finalizan ambos influencers.