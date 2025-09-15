El micfróno abierto de TVE en las protestas de la Vuelta: «No tenemos texto, joder» Un lapsus de Marc Sala que se emitió en directo

RTVE vivió un domingo frenético con el final de la Vuelta a España. En La 2 y en TVE. Las protestas en Madrid en la 21ª etapa fueron en aumento hasta que, en un momento dado, la organización tuvo que suspender la carrera. Carlos de Andrés y Pedro Delgado fueron los encargados de narrar a los telespectadores lo que sucedía.

Cuando las protestas pasaron a mayores y con los corredores yendo a los autobuses y sin nada que disputar, se dio paso a TVE, que se centraron en los disturbios que se producían en diferentes puntos. Fueron Marc Sala y Lourdes Maldonado, que están al frente del Telediario del fin de semana, quienes continuaron con la cobertura.

Cuando no sabes que el micro está abierto. ⁦@rtve⁩ “no tenemos texto joder” jajaja pic.twitter.com/ncVMGy8HiY — dilatadainexperiencia (@_Don_Oliverio) September 14, 2025

Unas protestas que se alargaron hasta el anochecer, si bien fueron perdiendo fuelle con el paso de las horas. De hecho, sobre las 21 horas, Madrid ya intentó abrir el tráfico en Cibeles.

Dos minutos antes del informativo y cuando las cámaras enfocaban el Ayuntamiento de Madrid, hubo un pequeño silencio. No se escuchaba nada, hasta que Sala soltó: «No tenemos texto, joder». El presentador pensó que su micrófono estaba cerrado cuando en realidad estaba en antena.