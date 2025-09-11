Marta Flich y Gonzalo Miró ya tienen fecha de estreno de su nuevo programa 'Directo al grano' el nuevo espacio de actualidad de RTVE se estrena la próxima semana

Leire Moro Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:09 Comenta Compartir

Televisión Española, que sigue incorporando nuevos espacios a su parrilla, ya tiene fecha de estreno para el nuevo magacín de actualidad que copresentarán Marta Flich y Gonzalo Miró. 'Directo al grano' se estrenará el próximo lunes, 15 de septiembre, a las 15.55 horas, tras el informativo. Una franja horaria que quedó libre tras el estrepitoso fracaso de 'La familia de la tele'. Según explican los presentadores, el programa pretende «estar donde sucede lo que importa, donde toca volver a empezar y contarlo de la manera más sencilla posible».

El formato, producido por la cadena pública junto a La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (The Mediapro Studio), contará con una mesa diaria de análisis y reportajes de periodistas especializados. Flich llega a RTVE tras una carrera consolidada en televisión, con etapas en 'Todo es mentira' (Cuatro) y 'Gran Hermano' (Telecinco). Es conocida por su ironía y sus explicaciones sencillas de asuntos complejos de la actualidad económica y política, como muestra en sus redes sociales. RTVE destaca su estilo directo, su humor y su conexión con una audiencia transversal gracias a sus editoriales que se han hecho virales en redes y que han reforzado su perfil como comunicadora de información y entretenimiento.

Aunque Miró ya fue colaborador de 'La noche en 24 horas', ahora se estrenará en la televisión pública como presentador. El analista político ha abandonado Atresmedia, donde ha colaborado en 'Espejo Público' y no se ha cortado en mostrar sus discrepancias con el resto de colaboradores y también en La Sexta, donde ha compartido mesa con Iñaki López en 'Más Vale Tarde'.

Esta misma semana se conocía el último fichaje para el nuevo magazín. Ramón Espinar anunciaba que abandonaba La Sexta para incorporarse a 'Directo al grano'. En su despedida, el politólogo defendió 'Al rojo vivo'. «Ha sido un placer colaborar allí estos años: siempre he podido decir lo que me ha dado la gana y tengo respeto por sus profesionales».