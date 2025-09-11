El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ramón Espinar anuncia su fichaje por TVE con palo incluido a Pablo Iglesias

El politólogo, exmilitante de Podemos, será colaborador en el nuevo programa de Gonzalo Miró y Marta Flich en las tardes de La 1

A.M.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:09

Ramón Espinar deja La Sexta para incorporarse a TVE como colaborador de 'Directo al grano', el nuevo programa de actualidad que presentarán Marta Flich y Gonzalo Miró por las tardes en La 1. Lo anunció este miércoles el propio politólogo a través de sus redes sociales: «Aprovecho para contaros que esta temporada no voy a estar en La Sexta porque me voy a RTVE y hay algunas incompatibilidades».

El anuncio iba acompañado de un palo a su excompañero de Podemos, Pablo Iglesias. «Sobre La Sexta y Ferreras, Iglesias decidió volcar una campaña infame que incidía en algunas miserias (que son verdad) y ocultaba las grandezas (que también lo son) de un proyecto de comunicación que es referencia informativa», escribió tras deshacerse en elogios hacia 'Al Rojo Vivo' en su mensaje de despedida.

Espinar defendió a capa y espada el programa de análisis político de Ferreras, pese al rechazo que genera en Podemos. «Ha sido un placer colaborar allí estos años: siempre he podido decir lo que me ha dado la gana y tengo el máximo respeto por sus profesionales», afirmó.

También se acordó de los otros dos programas de La Sexta donde colaboraba. «Mi experiencia allí es fantástica. Jamás una indicación, nunca un reproche (incluido cuando he recibido demandas) y siempre un trato fantástico en un ambiente de profesionalidad y respeto», destacó sobre 'Más vale tarde' y 'La Roca'.

El politólogo se incorporará próximamente al debate de 'Directo al grano', un programa producido por La Osa, la antigua productora de 'Sálvame', y que le costará a TVE tres millones y medio de euros.

