Gonzalo Miró será el copresentador del nuevo programa de Marta Flich en TVE El analista político abandona Atresmedia y da el salto a la televisión pública de la mano de 'La Osa', productora ligada al universo 'Sálvame'

A. Mateos Viernes, 22 de agosto 2025, 09:08

RTVE continúa con sus fichajes para la próxima temporada. Ayer anunció por sorpresa y de manera inesperada la incorporación de Gonzalo Miró como copresentador del nuevo programa que conducirá Marta Flich en las tardes de La 1. El analista político abandona así Atresmedia para llegar a la televisión pública de la mano de 'La Osa', la productora ligada al universo 'Sálvame' que está cogiendo mucho peso en TVE.

Aunque el nuevo 'Sálvame', bautizado como 'La familia de la tele', fracasó rotundamente, la rebautizada productora -antes La fábrica de la tele- triunfa en TVE con 'Malas lenguas', el programa conducido por Jesús Cintora que tan buenos datos de audiencia está reportando. Ahora quieren repetir éxito con 'Directo al grano', el magacín vespertino que tendrá como presentadores a Flich y Miró.

Producido por RTVE en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO), el nuevo programa apostará por una narrativa clara, voces diversas y una estructura flexible. Además de la mesa de análisis, en la que participarán cada día varios analistas, el espacio contará con reportajes y con un equipo de reporteros especializados. Aún no hay fecha de estreno pero todo apunta a que será a comienzos de septiembre.

Aunque Miró ya fue colaborador de 'La noche en 24 horas' ahora se estrenará en la televisión pública como presentador. A su lado, y como conductora principal, estará Marta Flich, otro de los fichajes de este verano que ha abandonado su puesto como copresentadora en 'Todo es mentira' (Cuatro) para asumir un papel mayor.

RTVE afirma que la suma de ambos perfiles representa «una apuesta experimentada por el contraste de estilos y la complementariedad». «Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano», afirma Miró. «Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos».