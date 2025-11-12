Lucas arremete contra Andy y se plantea demandarle: «Siempre ha sido un vago, me debe la vida»

S. O. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:31 | Actualizado 10:40h. Comenta Compartir

Como el Rosario de la aurora. Así han acabado Andy y Lucas tras poner fin a su relación artística como dúo. Después de la entrevista de Andy en 'El Hormiguero' en la que denunció impagos y peleas, su ya excompañero musical no se ha quedado callado. El cantante ha asegurado que ha ayudado a Andy en numerosas ocasiones, en concreto, a nivel económico. De hecho, valora emprender acciones legales por sus declaraciones y reclamarle 150.000 euros, tal y como adelantó ayer 'Y ahora Sonsoles'.

La guerra está abierta. Andy contó el lunes a Pablo Motos que Lucas se negó a incluir como co-autor de 'Son de amores', el mayor éxito del grupo, por lo que no ha ingresado ganancias de los 'royalties'. «Me debe la vida. Cuando la Covid-19 necesitaba dinero y le dejé 60.000 euros y todavía no me los ha devuelto. Él siempre ha sido un vago. Se levanta a las 3 de la tarde. No ha puesto dinero para carteles, ni mupis, ni vallas, ni para adelantos... y dice que cobra 2.000 euros. Pedazo de sinvergüenza«, ha sentenciado Lucas González en una entrevista en Mediaset.

El artista gaditano asegura que Andy ha cobrado lo que le correspondía. «Nada más que la producción vale 40.000 euros nada más por el escenario, por las luces, los vídeos... Si metes a 2.000 personas ya das pérdidas. Y hemos metido batacazos en muchos conciertos. Ha ganado cerca de 450.000 euros por la gira y esto lo puedo demostrar con papeles», ha señalado a la vez que ha recordado que Andy no podrá cantar en solitario las canciones de Andy y Lucas.

«Está muy mal aconsejado»

«Esas canciones son de Lucas González, yo he vendido los derechos de las canciones, pero siguen siendo mías. Eso que no se confunda», añade visiblemente molesto. Después del último concierto ofrecido en Madrid, en el que fueron visibles las diferencias irreconciliables entre ambos, Andy anunció su carrera en solitario y este lunes en 'El Hormiguero' no dudó en contar su versión sobre su mala relación con su excompañero de dúo. «Está muy mal aconsejado. Tiene un séquito detrás que es veneno. Y el es un pájaro», apuntó Lucas.