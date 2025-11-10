Andy desvela si la letra de su nuevo single, 'Marioneta', habla de Lucas: «A ver... me vais a meter en un lío» Tras la ruptura del dúo Andy y Lucas, el artista despega su carrera en solitario y presenta su canción en 'El Hormiguero'

La guerra entre Andy y Lucas ha protagonizado decenas de titulares durante los últimos meses. Sus diferencias irreconciliables terminaron con la disolución del grupo gaditano -con discusiones y problemas económicos de por medio- tras más de dos décadas de trayectoria. Ahora, Andy acaba de despegar su propia carrera en solitario y visitó 'El Hormiguero' el lunes para presentar su primer single, 'Marioneta', que formará parte de su nuevo álbum 'Solo'. Estos días se ha hablado sobre si la letra de la canción, con frases tan demoledoras como «tú no quieres a nadie, tan solo a tu egoísmo», «olvídate de mí porque para ti no existo» o «¿Quién eres tú para jugar con mis sueños?», es un dardo dirigido a su excompañero.

«Todavía se me hace raro estar aquí porque son muchos años con la otra parte», aseguró el entrevistado nada más sentarse junto a Pablo Motos. El presentador fue directo al grano y, tras preguntarle por su nuevo proyecto, quiso saber cómo estaba la cosa con su excompañero musical. En primer lugar, Andy afirmó que sigue manteniendo contacto con la familia de Lucas «y sé que todo esto no es plato de buen gusto para ellos». También confesó que todo esto es un cúmulo de muchas cosas y que llegó un momento en el que se desilusionó. «Fui perdiendo mi parte musical, desaparecí. A él no le gustaba cómo montaba los temas así que yo iba al estudio, hacía mi voz y se acabó», explicó y aseguró que ahora «estoy haciendo el disco con el que siempre he soñado».

En cuanto a la canción y todos los rumores que han salido a la luz durante las últimas semanas, Andy decidió mojarse: «es un desamor y son historias del pasado», dijo en un primer momento. «Entonces, ¿no te has hecho un Shakira?», insistió Motos. «A ver... me vais a meter en un lío. Es verdad que se habla de cosas parecidas a lo que me ha pasado ahora y de lo que he podido sentir. Es un desamor y lo que pasa es que la letra ha coincidido con esta historia, pero no tiene nada que ver», apuntó el entrevistado entre risas y visiblemente nervioso. «No voy a apretar más», añadió el de Requena.

«Lucas no me puso como coautor»

Haciendo un repaso por sus 22 años de relación musical, contó que «ha habido momentos muy tensos y malos, pero a Lucas le tengo que agradecer muchas cosas», señaló. «Me ayudó económicamente y ha estado a mi lado», destacó. Los roces entre ambos artistas comenzaron con una de sus primeras canciones, 'Son de amores'. «Me dijo que hiciera yo la música y en el momento de registrarla, no me puso como coautor. Así que después de 23 años ese dinero no lo he visto», confesó. Aun así, «los momentos más difíciles de nuestra carrera los he vivido en los últimos años», dijo y habló de la pelea que protagonizaron tras un concierto en mayo. «Físicamente no nos tocamos, pero fue muy desagradable. Su padre falleció hace unos años, a su madre le dio un ictus, peridió a su hermano... y he intentado entenderle». Entre otras cosas, el gaditano desveló que «nunca he recibido un duro de las escuchas de Spotify ni de YouTube». Cuando el dúo se desvinculó de Sony en 2014, «Lucas se hizo cargo de todo y yo no veía las cuentas. Confiaba en su palabra».

Andy y Lucas visitaron el programa de Antena 3 por última vez el pasado mes de enero. Uno de los temas que se abordaron fue el de la nariz del cantante. «Contó que era porque le operaron y no siguió las indicaciones de los médicos, ¿qué pasó en realidad?», preguntó Motos. «A mí me dijo eso, que no se había hecho las curas. Después fue empeorando y él me seguía contando esa versión, pero no sé realmente la verdad. Tengo mis sospechas igual que todo el mundo», subrayó Andy. Por último, en cuanto a cómo está actualmente la relación entre ellos, el invitado dijo que no hablan desde la trifulca que tuvieron en mayo. «Terminamos la gira y cada uno por su lado», concluyó.