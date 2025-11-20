Jessica Bueno vuelve a Bilbao y recuerda una anécdota en el parque de los patos: «Menudo susto nos llevamos» La modelo ha pasado unas horas en la capital vizcaína, donde residió durante varios años

S. O. Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:43 Comenta Compartir

«Estoy en un sitio muy especial». Así arranca Jessica Bueno una de sus últimas historias en Instagram en la que desvela que ha regresado a Bilbao, la ciudad en la que vio nacer a sus hijos, ya que durante su matrimonio con Jota Peleteiro la pareja residió en tierras vizcaínas. Tras la ruptura, la modelo, recién llegada de Honduras por su participación en 'Supervivientes All Stars', continuó viviendo en la villa, durante un tiempo con Luitingo, su última pareja, pero el pasado verano decidió mudarse a su Sevilla natal.

Durante este tiempo, no había vuelto a la capital vizcaína. Hasta ahora. Algo con lo que se ha mostrado muy emocionada. La también ex de Kiko Rivera ha realizado un «viaje express» al botxo para «realizar unas gestiones», de las que no ha dado más detalle.

Sin embargo, ha tenido tiempo para grabarse en el Parque de Doña Casilda, conocido entre los bilbaínos como el parque de los patos. «A ver si os suena este parque que ha visto a mis hijos crecer». dice Jessica a sus seguidores. «No sabéis que emoción paseando, cuántos recuerdos».

«Se cayó...»

Durante su matrimonio con el exfutbolista del Eibar y Alavés, Jota Peleteiro, la pareja residió en Bilbao. Viviá en Mungia, en un chalé que el ahora empresario reconvertido al Islam no consigue vender. Sin embargo, acudían con frecuencia a la ciudad y, en concreto, al citado parque, que a sus pequeños siempre les ha encantado.

La actual colaboradora de 'De Viernes', en Telecinco, revela, de hecho, una anécdota en este enclave, una de las zonas verdes más grandes de la ciudad y famoso por su estanque con patos. «Aquí, en este parque, mi hijo cuando tenía 5 años, se asomó a ver los patos y se cayó... Menos mal que solo le cubría por las rodillas pero nos llevamos un susto», cuenta.