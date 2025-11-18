Los Javis ponen a la venta su lujosa mansión por 5 millones tras su ruptura: «Será una buena ganancia» La pareja ha decidido poner en el mercado el que hasta ahora fue su hogar

A Los Javis les toca rehacer su vida por separado tras su sonada ruptura. Tres trece años de relación dan para mucho y ahora les toca cerrar flecos y reorganizar su día a día. Y uno de los aspectos más importantes económicamente es qué hacer con su lujosa mansión en Pozuelo de Alarcón. Fácil. Nadie se la queda y han puesto el cartel de 'se vende'. ¿El precio? Nada más y nada menos que 5 millones de euros.

Diseñada por Benjamin Iborra y Raúl Hinarejos, se trata de una inmensa vivienda de hormigón que Javi Calvo y Ambrossi proyectaron para trabajar con tranquilidad. Y que se ha hecho bien conocida por las fiestas con sus amistades que ellos mismos compartían en redes sociales. Cuenta con un amplio salón, dos cocinas, comedor, varios baños, cine, biblioteca, jardín, piscina... Y hasta una discoteca que han pisado artistas como Rosalía, Mónica Naranjo o Chanel.

De estética minimalista, los 5 millones que piden, según ha adelantado Lecturas, es una cantidad muy ajustada para esa adinerada zona de madrid, donde hay algunas viviendas que se venden por más del doble. «Esta casa es muy social. Siempre hay gente, siempre hay fiestas, siempre hay una lectura de guiones... Queríamos un lugar que no fuera solo para nosotros sino también para nuestra familia y nuestro trabajo. También es un espacio creativo», explicó en su día Calvo en 'Architectural Digest España'.

«Piden 5 millones de euros por ese casoplón. Una vivienda por la que pidieron 1,4 millones de euros de hipoteca. Es una buena ganancia, le sacan una buena ganancia cuando lo vendan. La compraron en enero de 2022 y la tienen dos años de obras. A todo confort, a todo trapo. La reforma es maravillosa. Tiene 975 metros y una parcela de 2500 metros cuadrados», ha explicado el director de la revista, Luis Pliego, en 'El tiempo justo', en Telecinco.

«Otro dato que contamos mañana es que la casa famosa de Malasaña es de Javier Calvo, no está a nombre de los dos. Sin embargo, esta mansión sí la tienen al 50%», añadía el comunicador. «Le van a sacar un beneficio muy grande porque no tienen deudas. Mañana en el reportaje contamos también todo lo que han facturado». A su parecer, la separación no ha sido tan amistosa como no están contando.

Todo hace indicar que ambos mantendrán su unión en lo profesional. Están inmersos en plena posproducción de la película 'La bola negra' y en las próximas semanas grabarán la sexta temporada de 'Drag Race'. Además de otros proyectos de su productora en común, tienen varias mascotas en común que se turnarán.