Javier Ambrossi rompe su silencio tras la ruptura con Javier Calvo: «La vida es así» 'Los Javis' ponen fin a 13 años de relación de pareja pero siguen adelante con los proyectos creativos que tienen en común

Marina León Martes, 18 de noviembre 2025, 19:35

Javier Ambrossi (Madrid, 41 años) y Javier Calvo (Murcia, 34 años), más conocidos como 'Los Javis', pusieron punto y final a su relación de 13 años hace varios meses. La noticia se hizo pública hace tan solo una semana y este martes Javier Ambrossi ha hablado por primera vez tras su ruptura.

El hermano de Macarena García salía de la casa que compartió durante años con Calvo en Madrid cuando los reporteros le han preguntado cómo se encontraba. «La vida es así, no hay que tenerle miedo a los cambios», ha asegurado sonriente ante los micrófonos. «Todo súper bien. Estoy contento y él también», ha añadido.

El director y guionista asegura que siguen manteniendo una buena relación y deja la puerta abierta a una segunda oportunidad. «¿Cómo no? Era mi mejor amigo antes de ser mi pareja, va a seguir siendo así. Cuántas parejas luego se reencuentran», afirma. Ambrossi también ha confirmado que seguirán adelante con su relación profesional. «Tenemos la película 'La bola negra' el año que viene y miles de proyectos juntos. Somos súper amigos», apunta. También ha aprovechado para desmentir que tenga nueva pareja. «Que va», ha repetido varias veces antes de despedirse de la prensa.

Por su parte, Calvo, que se hizo conocido por su papel de Fer en la popular serie 'Física o Química', reaccionó la semana pasada en sus redes tras todo el revuelo. «Ayer en medio de todo el jaleito fui a ver esta belleza que me hizo olvidarme un poco del mundo», ecribió el actor junto a una foto del cartel de la película 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa.