Jacob Elordi, el actor con raíces vizcaínas que triunfa en Venecia por su papel en 'Frankenstein' La película de Guillermo del Toro recibe una gran ovación durante el festival internacional de cine

Marina León Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:49 | Actualizado 17:01h.

'Frankenstein', la nueva cinta de Guillermo del Toro, se ha presentado este sábado en el Festival de Venecia. El director acudió acompañado de Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Christoph Waltz y Felix Kammerer, además del compositor Alexandre Desplat. Nada más finalizar la visualización del largometraje, que se estrenará de forma limitada en algunos cines el próximo 17 de octubre y en Netflix el 7 de noviembre, Del Toro y los actores recibieron una ovación de 14 minutos. Tal y como captaron las cámaras, Elordi se mostró de lo más emocionado y no pudo contener las lágrimas.

El australiano de 28 años, que ya se ha convertido en una de las estrellas del momento, reveló hace unos meses en una entrevista publicada en 'Fotogramas' varios detalles sobre la procedencia de sus apellidos vascos. Según explicó, su abuelo Joaquín Elordi es oriundo de Ondarroa y su padre John nació en Markina, «pero se crió en Bilbao». Sin embargo, ha pasado gran parte de su vida en el país de las Antípodas, ya que cuando él tenía 8 años, el aitite Joaquín decidió dejar su hogar y poner rumbo a Australia para trabajar, tal y como hicieron muchos vizcaínos de la época, con muchas dificultades y piedras en el camino.

Tras emigrar, su abuelo «estuvo cortando caña de azúcar, con 8 dólares en el bolsillo, hasta que ganó lo suficiente para traer a toda su familia a Australia. Estoy increíblemente agradecido a ese gran hombre, Joaquín Elordi», relata. Ya de adulto, su padre se casó con Melissa, su madre, y tuvieron cuatro hijos, él y sus tres hermanas mayores. En numerosas ocasiones, Jacob ha reinvindicado sus raíces vascas. En su perfil de Instagram ha publicado, incluso, historias en las que aparece la ikurriña o el 'Guernica' de Picasso, todo un símbolo de Euskadi.

Es más, cuando descubrió que en Wikipedia se señalaba que su origen era español, no le gustó nada. «Eso no es cierto. Yo desciendo de vascos, que son un pequeño pueblo que se ubica entre Francia y España», dijo en el año 2020. Elordi se encargó, entonces, de corregir el detalle de la publicación de la enciclopedia online, tal y como mostró en un vídeo publicado en Youtube.