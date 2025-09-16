La incómoda escena de sexo que Ester Expósito grabó con 18 años: «Era una barbaridad, no se montó» La actriz ha visitado el programa de Cayetana Guillén Cuervo: «Notas muy fácil cuando un tío se ha educado con el porno y cuando no le ha calado tanto»

La actriz Ester Expósito ha confesado en el programa de Cayetana Guillén Cuervo una de las grabaciones más incómodas de su carrera. Se trata de una escena de sexo que grabó con 18 años, cuando interpretaba a una chica de 16 años. Un dato que deja claro que se trataba del papel de Carla Rosón, una de las protagonistas de 'Elite', la serie que la catapultó a la fama. «Notas muy fácil cuando un tío se ha educado con el porno y cuando no le ha calado tanto», señalaba.

La intérprete ha criticado «la cosificación y sexualización del cuerpo femenino» en la sociedad y que, lo mínimo, es poder «decidir cuándo hace escenas de sexo y cuándo no». Y explicó lo sucedido en aquella grabación. «Mi personaje hace un trío (...) Hubo un momento en el que actuamos una doble penetración y me parecía una barbaridad que una chica de 16 años tenga eso. No se montó porque, evidentemente, no tenía ningún sentido». Un momento que reveló en 'No te lo Cates', el programa de la marca de juguetes eróticos Platanomelón que conduce Cayetana Guillén Cuervo.

Exposito exlicaba que no había «vuelto a hacer ninguna escena de sexo porque no lo veía necesario en las historias que había hecho», aunque recientemente sí realizó una para una película que tiene «una historia de amor y estaba justificado». «No he querido exponerme y seguir alimentando eso, pero no porque tenga nada de malo el sexo, el problema lo tiene la mirada de la sociedad con el cuerpo de la mujer, cómo nos cosifica y cómo no ve igual de natural ni de ligero el cuero del hombre y el de la mujer», reflexionaba. Y zanjaba: «El reto de las mujeres es hacernos escuchar, independientemente de cómo somos por fuera».