El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El humorista Javier Cansado se retira «varios meses» para tratarse de un tumor

B. V.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:13

El humorista Javier Cansado ha anunciado este lunes que le han diagnosticado un tumor y que esta semana comienza el tratamiento, después de haber sido operado, por lo que estará «varios meses» retirado. Cansado ha explicado en la red social X que en verano se puso enfermo y «un tumor era el culpable».

«Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas. Un abrazo», ha escrito en sus redes sociales.

El humorista, nacido en Madrid en 1957, se dio a conocer en los años 80 gracias al dúo 'Faemino y Cansado'. Junto Juan Carlos Arroyo tuvieron una larga trayectoria.

Cansado también ha participado en múltiples proyectos de televisión y radio como el programa de radio 'A vivir que son dos días' y el podcast 'Aquí hay dragones'. Además ha colaborado en películas como 'Airbag' y series de televisión.

Al conocer la noticia, son muchos los que le han mandado su apoyo. Entre ellos Dani Rovira, JJ Vaquero o Marina Lobo. Mensajes de ánimo para una pronta recuperación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El podio improvisado de La Vuelta se celebró en el parking de un hotel y subidos a neveras
  2. 2

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  3. 3

    Ertzainas sin titulación ejercen de psicólogos en las entrevistas finales
  4. 4

    La metamorfosis de Luis: de gastar 9.000 euros al mes en cocaína y alcohol a terapeuta premiado
  5. 5

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  6. 6

    Así es el sórdido álbum de cumpleaños de Epstein que ha provocado el escándalo en Estados Unidos
  7. 7

    «Pinché en el SMS y me robaron 5.800 euros»
  8. 8 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
  9. 9 «La pierna que apareció en Arrigunaga estaba cortada con mucha precisión»
  10. 10 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El humorista Javier Cansado se retira «varios meses» para tratarse de un tumor

El humorista Javier Cansado se retira «varios meses» para tratarse de un tumor