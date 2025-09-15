El humorista Javier Cansado se retira «varios meses» para tratarse de un tumor
B. V.
Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:13
El humorista Javier Cansado ha anunciado este lunes que le han diagnosticado un tumor y que esta semana comienza el tratamiento, después de haber sido operado, por lo que estará «varios meses» retirado. Cansado ha explicado en la red social X que en verano se puso enfermo y «un tumor era el culpable».
«Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas. Un abrazo», ha escrito en sus redes sociales.
El humorista, nacido en Madrid en 1957, se dio a conocer en los años 80 gracias al dúo 'Faemino y Cansado'. Junto Juan Carlos Arroyo tuvieron una larga trayectoria.
Cansado también ha participado en múltiples proyectos de televisión y radio como el programa de radio 'A vivir que son dos días' y el podcast 'Aquí hay dragones'. Además ha colaborado en películas como 'Airbag' y series de televisión.
Al conocer la noticia, son muchos los que le han mandado su apoyo. Entre ellos Dani Rovira, JJ Vaquero o Marina Lobo. Mensajes de ánimo para una pronta recuperación.
