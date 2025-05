La grave acusación de Iker Jiménez hacia los trabajadores de la cadena Ser

A. Mateos Martes, 13 de mayo 2025, 08:40 Comenta Compartir

El vitoriano Iker Jiménez se hizo muy popular gracias a su programa 'Milenio 3', que se emitió durante trece años en las madrugadas de la cadena Ser. Sus grandes datos de audiencia le sirvieron para dar el salto a la televisión con 'Cuarto Milenio', programa que aún permanece en la parrilla de Cuatro. Compaginó ambos espacios hasta 2015 cuando cerró su etapa en la radio. Por aquel entonces, él argumentó que la decisión se debía a motivos personales pero anoche fue más allá en su entrevista con Risto Mejide en 'Chester'.

Risto quiso saber si su marcha se debía a motivos económicos. Se lo preguntó en varias ocasiones y este negó la mayor una y otra vez. Aunque sí reconoció que su sueldo era «de 10 a 1» comparado con la radio.

Una de los aspectos de Iker Jiménez que más sorprenden a Risto es que el vitoriano no usa el teleprónter en sus programa. Esa 'manía' la tiene impuesta desde su primer día en la SER, cuando, asegura, vivió un sabotaje.

Iker Jiménez (@navedelmisterio) cuenta por qué nunca utiliza cue en sus programas: "Estoy convencido que me borraron las cintas"



🛋️ #ChesterIkerJiménez | #ChesterRaquelOrantes

🔴 https://t.co/XLIhfM7tHf pic.twitter.com/PcWTV5tuaW — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) May 12, 2025

«Cuando se enciende la luz roja el día 1 de junio de 2002 en la cadena Ser suena el teléfono tres minutos antes. Es el cabrito de Ferreras y me dice 'Jiménez estoy con los directivos y te estamos escuchando. No me jodas, no me dejes mal y hazlo bien'», comenzó explicando.

Después de colgar y justo antes de comenzar se pierde todo el guion del programa. «La cara de mi mujer es como la de un muerto viviente y el técnico me dice que se ha borrado todo», recordó. Tuvo que improvisar en su primer día en la radio. Desde entonces no ha vuelto a usar un guion escrito. «Estoy convencido de que me borraron las cintas, gente de la casa», zanjó ante el asombro de Risto Mejide.