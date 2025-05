Iker Jiménez se defiende del supuesto bulo de los muertos del parking de Bonaire: «Nosotros dijimos...»

A. Mateos Martes, 13 de mayo 2025, 08:15 Comenta Compartir

El segundo programa de la nueva temporada de 'Viajando con Chester' también tuvo un protagonista que fue noticia durante la dana que asoló Valencia el pasado mes de octubre. Después de la entrevista a Emiliano García-Page, desde el punto de vista de las autoridades, Risto Mejide se sentó anoche junto a un compañero de profesión -«y amigo»- como es Iker Jiménez. El presentador vitoriano de 'Cuarto Milenio' y 'Horizonte' se defendió de quienes le acusaron entonces de «sensacionalista» y de propagar «el bulo de los muertos del parking de Bonaire». Risto Mejide, que comparte casa televisiva con su colega de profesión, le puso contra las cuerdas y este acabó pidiendo disculpas por un mensaje que escribió «a título personal» en sus redes sociales relacionado con este hecho.

Jiménez lleva 20 años en televisión. Es el único de la cadena que se mantiene en pie desde que Cuatro comenzase sus emisiones en la televisión en abierto. Sorprendentemente, y según explica a Risto Mejide, los temas paranormales y relacionados con fantasmas «son los que menos audiencia me dan». La audiencia, según afirma, prefiere los programas sobre «arqueología, ciencia, investigacón policial...». El presentador de 'Chester' preguntó por qué entonces continúa con el 'chicle' de lo paranormal y este respondió rotundamente que «porque me encanta y porque lo creo».

Antes de aterrizar en televisión Iker Jiménez ya triunfaba de lunes a viernes durante las madrugadas en la cadena SER. Su marcha de la radio «no fue por dinero», asegura, aunque la cantidad que comenzó a percibir en televisión era «de 10 a 1» comparado con la radio.

Iker Jiménez habló mucho durante la entrevista que se desarrolló en el interior de un efugio antiaéreo de la época de la Guerra Civil, pero Risto no tardó en sacarle los temas que le habían salpicado durante los últimos tiempos: el covid y la dana de Valencia. Respecto a este último tema su amigo le reprochó el tuit que escribió «a título personal» en sus redes sociales sobre el parking de Bonaire. «Te has equivocado», le dijo. Este sí reconoció que escribió «un tuit diciendo que creía que había muchos muertos», aunque aclaró que «nunca la cadena ni el programa habló de eso». «Reconozco que me equivoqué, pero también me extraña cómo se maneja la información hoy, porque de esto se pasa a otras informaciones. Lo matador es cuando los medios que a nosotros nos criticaron sí que estaban en la puerta del parking hablando de muertos», aseguró.

Entonces, 'Chester' emitió un vídeo de aquel programa polémico emitido durante los días posteriores de la dana. En las grabaciones no se escuchaba hablar de muertos como tal pero sí de «tickets» emitidos en el parking. «La Guardia Civil en dos ocasiones nos dice 'creemos que podría haber 700 tickets' y esto asusta. Carmen no dijo 200 ni 700 muertos, dice que nuestro cámara, han dicho que eso es un infierno. El equipo de Horizonte dice tickets. La gente saca en redes cortes, la palabra que se nos dice es ticket. Ni Iker Jiménez ni Horizonte dice muertos», explicó el presentador vitoriano.

Tampoco gustó a los espectadores que un colaborador de su programa se manchase de barro antes de entrar en directo. Iker Jiménez, que le abroncó en su día, ahora le exculpa: «Le dije a Rubén que igual había que hacer un falso directo y él me preguntó qué era. Le dio miedo aparecer manchado y en la siguiente secuencia limpio, pero es un error y yo se lo dije, y la gente no lo iba a entender porque no sabe de televisión».

«Me arruiné durante el Covid»

La otra gran tragedia que puso a Iker Jiménez marcando máximos en la tabla de audiencias fue el covid-19. En aquella época surgió el otro programa de su productora, 'Horizonte'. Fue «el primero» en informar sobre el virus que estaba sembrando el terror en Asia, allá por el «mes de enero o febrero», rememoró.

Al vitoriano se le tachó de «alarmista» por aquel entonces. Pero él afirma que fue previsor y dejó grabado el programa en enero y «diez días después», ya en febrero, ordenó al equipo suspender el resto de entregas. Él mismo iniciaba un teletrabajo ante el virus que comenzaba a llegar a Europa. «No sé cómo no me cortaron el cuello (los directivos de Mediaset) porque generó un problema importante», afirmó ante Risto. «Hay muchas cosas que nunca he contado. Ese programa llevaba diez días grabado, mi mujer tuvo que lidiar con ello porque yo me fui», aseguró.

«Cuando se grabó se dijo que 'nos van a encerrar, compren comida y papel higiénico. Pero lo más importante, van a morir personas en las residencias y van a faltar respiradores'. Y todo esto un mes antes, sin apenas afectados», recordó.