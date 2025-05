Emiliano García-Page se lleva una sorpresa al comprobar el whatsapp de Pedro Sánchez

A. Mateos Martes, 6 de mayo 2025, 08:54 Comenta Compartir

Mediaset y Cuatro han recuperado el veterano programa de 'Chester' dirigido por Risto Mejide. Anoche estrenaron la nueva temporada de este espacio de entrevistas y el primer invitado fue el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page. La puesta en escena fue muy llamativa. El sofá, elemento central del programa y donde se desarrolló la charla entre ambos, fue colocado en medio del pueblo de Letur, por donde pasó la riada hace seis meses que se llevó la vida de seis vecinos.

Antes de sentarse con el mandatario, Risto quiso conocer la impresión de los supervivientes de Letur. Sus habitantes recordaron muy emocionados aquel trágico 29 de octubre y pidieron soluciones a la administración, como una obra en el cauce del río que evite tragedias futuras.

El publicista le transmitió a Page las inquietudes del pueblo de Letur y rápidamente le preguntó por su agenda el día de la tragedia, haciendo mención a Mazón y su comida de cinco horas en el Ventorro. «Estaba en el despacho. Ese día no comí, porque quise que nos viniéramos todos aquí, pero me dijeron que era inaccesible», afirmó. Risto insistió en la gestión del presidente valenciano pero Page rehuyó las críticas a su homólogo: «Me parece que lo que ha pasado es tan descomunal que no cabía en cabeza ninguna. Fue todo el movimiento en 20 minutos. Aquí no hubo aviso, pero de haberlo habido, estaríamos hablando de minutos. El protocolo de crisis inmediato dice que la gente se fuera a la parte de arriba de las casas. Precisamente aquí, el agua entró por la parte de arriba. Es complicado de prever...»

Emiliano García-Page habla sobre las coaliciones en la política: "Hay muchas cosas que yo no entiendo desde mi óptica socialista"

Después de hacer un repaso de la gestión de la dana, a Page le tocó hablar de Pedro Sánchez y, como viene siendo habitual, no se calló. A la pregunta de «quién dirige España», Page criticó que «algunos se están confundiendo y piensan que pueden hacer lo que quieran porque les ha votado la gente». Y añadió: «Los partidos que forman el gobierno son progresistas, y el programa es progresista. Pero no todo lo que se hace es socialista».

El presidente de Castilla La Mancha se refiere a los pactos con Junts y Puigdemont. «Yo hay muchas cosas que no entiendo. Por ejemplo, pactar con lo que para mí es extrema derecha», dice sobre el político catalán. «Si para algo surge la izquierda es para luchar contra el egoísmo y el independentismo, y este y el que sea no deja de ser la expresión más depurada y radical del egoísmo colectivo. Puigdemont es el que manda, se está saliendo con la suya», zanjó.

El momento en el que @garciapage se entera que el Presidente del Gobierno ha cambiado de número de teléfono

García-Page se mostró muy crítico con su compañero de partido y presidente del Gobierno. Es vox populi que la relación entre ambos mandatarios es más bien fría pese a compartir el carné socialista y Risto Mejide quiso conocer cuándo fue la última vez que hablaron. El presidente autonómico contestó rotundamente que «el día de la dana» y cuando fue a enseñarle el mensaje al publicista, este se llevó una sorpresa. «Espérate... Ah, pues mira... Te voy a decir una cosa, me pone que Pedro Sánchez cambió su número de teléfono», desveló con cierta naturalidad.

«¡El presidente ha cambiado de número! ¡Qué interesante!», dijo Mejide mientras Page le intentaba quitar hierro al asunto: «Ese es el operativo, tendrá otro. No lo puedo recuperar...». Entonces el presentador aprovechó la respuesta de su invitado para sacar a relucir el caso del fiscal general: «Mira, como al fiscal general, que se le borran los móviles, le pasa como a él». Y García-Page aprovechó para lanzar su pulla: «Has utilizado el 'se' reflexivo. Y no se le borran. De hecho eso no se borra solo».