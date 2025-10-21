Gabriel Rufián cuenta en 'La Revuelta' los detalles del vídeo junto a Ester Expósito El portavoz de ERC en el Congreso ha hablado de lo que ocurrió ese día

Casi una hora antes de que comenzara 'La Revuelta', Gabriel Rufián publicó una foto en X, esa red social que tanto utiliza, dejando entrever que podría ser el invitado estrella de la noche. Así ha sido, el portavoz de ERC en el Congreso se ha sentado en el sofá del espacio de TVE. Y como no podía ser de otra forma, David Broncano le ha preguntado por el vídeo viral en el que él y Ester Expósito fueron cazados bailando en un aftter de Madrid.

«Había un amigo que se casa, coincidimos con otro grupo de amigos. En este estaba una actriz maravillosa, simpatiquísima. Nos conocimos, hablamos, le comenté lo valiente que era respecto a su significación sobre Gaza. Me parece que se la juega», ha comenzado Rufián.

La actriz, ha asegurado el diputado, «bailó con todo el mundo y en una de estas me tocó a mí durante un minuto y me grabaron, no tiene más». De hecho, el político de ERC se ha quejado de que la gente está sacando el móvil «todo el rato». «Peor que bailar es robar», ha sentenciado.

Yo sigo pensando que ese baile con Ester Expósito era IA. España no te la crees a veces. #LaRevuelta @gabrielrufian pic.twitter.com/qRE2ELVOZc — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 20, 2025

Cambiando absulotamente de tema y dejando a un lado el vídeo viral, Rufián se ha referido al problema de la vivienda. «La gente que tiene pasta debería dejar de invertir en casas» creyendo que es una inversión. Sobre esto, el diputado ha propuesto que «el que quiera especular con la vivienda, que pague muchísimos más impuestos, porque si no, nos vamos al carajo». El diputado de ERC lo resume todo en una frase: «Una familia, una casa. Para mí, debería ser sagrado».

En cuanto a la famosa pregunta del dinero, Rufián no ha tirado por lo bajo, ya que todos los datos están publicados en el portal de transparencia. De hecho, la cifra ha chocado a muchos: 22.000 euros de patrimonio sin contar una deuda de 170.000 sobre una casa «en la que vive mi hijo», ha apuntado.