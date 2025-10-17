El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Retenciones en la A-8 en Muskiz por la avería de un vehículo
El sensual baile entre Gabriel Rufián y Ester Expósito en un 'after' en Madrid

El portavoz de ERC en el Congreso fue sorprendido bailando bachata junto a la joven actriz

A.M.

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:48

Comenta

Gabriel Rufián y Ester Expósito han sido cazados recientemente bailando de fiesta en un 'after' de Madrid. Un grupo de usuarios de la discoteca se percataron de la presencia del político y la actriz y sacaron sus móviles para inmortalizar el momento. Las imágenes se viralizaron ayer en las redes sociales y hoy se conocen más detalles del encuentro entre ambos.

Según cuenta 'El Mundo', Rufián y Expósito se encontraron en una discoteca horas antes de la grabación de las imágenes difundidas en Internet. Testigos del momento apuntan a que los dos entablaron una buena conversación y decidieron salir juntos toda la noche... hasta acabar en el 'after', ubicado en el distrito de Moncloa, donde se grabó el famoso vídeo.

En las imágenes se puede ver a la pareja bailando bachata al ritmo de 'El malo', de Aventura. Fue un momento de pura amistad, según recalca el citado medio que también deja caer el gusto del político por la noche madrileña. Según afirman, la semana pasada se dejó ver con Gonzalo Miró, presentador de TVE, en un conocido restaurante de la capital.

Gabriel Rufián está casado con la periodista vasca Marta Pagola. Se dieron el 'sí quiero' en Irun en 2022 y el año pasado celebraron el nacimiento de su primer hijo en común. El portavoz de ERC en el Congreso ya había sido padre en su anterior matrimonio.

