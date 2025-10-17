Pablo Iglesias abronca a Rufián en TVE por su «compadreo» con Vito Quiles: «Vamos a dejar de hacer el gilipollas» El que fuera vicepresidente del Gobierno afirma en la televisión pública que los antidisturbios «solo pegan a la gente de izquierdas»

A.M. Viernes, 17 de octubre 2025, 13:17 Comenta Compartir

Pablo Iglesias aprovechó ayer su visita al programa 'Malas Lenguas' de TVE para abroncar a Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, por su «compadreo» con Vito Quiles, el agitador vinculado a la extrema derecha que se da a conocer como reportero en las redes sociales.

🚨Este vídeo es oro puro🚨



La cara de tonto de Pablo Iglesias al ver como ridiculizan su cuento de asustaviejas, rabiando de envidia porque Rufián le come la tostada, los comentarios de Cintora porque no le gusta el rumbo de la conversación.



Lo de "Hordas no" me ha matao😂😂🤣 pic.twitter.com/8R5YZk3EhR — Mr. Jones (@Mr_Jones_k) October 16, 2025

Al que fuera vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez no le gusta la forma en la que su «amigo» Rufián trata al reportero. En los últimos meses, el líder de la formación independentista en Madrid ha optado por charlar amistosamente con el reportero y se toma a broma sus provocaciones. Una forma distinta de afrontar este tipo de situaciones que incomodan desde hace tiempo a políticos y resto de trabajadores del Congreso.

Pero para Iglesias no se debería «ceder ni un milímetro» para tratar con un «escuadrista y un fascista» como Vito Quiles. «Va con matones», denuncia el exlíder de Podemos, que además denuncia en la televisión pública que los antidisturbios «solo pegan a la gente de izquierdas»: «Tengo ganas de que pequen a estos matones (por Vito Quiles) que van buscando provocaciones y hacer daño. A esta gente no se les puede llamar periodistas porque son escuadristas y fachas. No se les puede dar ni medio milímetro».

El moderador de la tertulia y presentador de 'Malas Lenguas', Jesús Cintora, aclaró durante el debate que la manifestación en la que se encontraba Vito Quiles «no estaba autorizada» y afirmó que se lanzaron proclamas a favor del antiguo líder falangista José Antonio Primo de Rivera.