Rufián se mofa de Pablo Motos y 'El Hormiguero' El portavoz de ERC en el Congreso celebra el triunfo de 'La Revuelta' en las audiencias con un dardo a su rival de Antena 3

A.M. Martes, 21 de octubre 2025, 10:14 | Actualizado 10:28h.

Gabriel Rufián fue el invitado anoche de 'La Revuelta' y por segunda vez esta temporada, el equipo de Broncano venció en la tabla de audiencias a 'El Hormiguero' de Pablo Motos. Esta mañana, el portavoz de ERC en el Congreso ha celebrado el triunfo con el humor que le caracteriza.

El político catalán se hacía eco del resultado de las audiencias mencionando un post de anoche de 'La Revuelta', en el que el programa bromeaba con Rufián sobre vencer a Motos esa misma noche. La broma se ha convertido esta mañana en realidad.

En las imágenes que cita Rufián aparece Broncano recordando cómo se produjo la invitación al político. El catalán les invitó a poner «día y hora» para su visita y desde 'La Revuelta' bromearon con que sería mejor si la entrevista se grababa «después de 'El Hormiguero'». Pero Rufián contestó que «mejor durante y les ganamos». «Como buen flipado», apuntó Broncano entre risas. 'La Revuelta' le contestó con sorna que «no somos un equipo Gabriel, no te flipes».

Así que hoy Rufián en cuanto ha visto el resultado de las audiencias ya tenía preparada la respuesta a Broncano y el resto del equipo de 'La Revuelta'. Al parecer, el político no olvidó eso de «no somos un equipo» y la respuesta ha ido en esa dirección. «Un poco sí», ha respondido Rufián junto con una imagen de Broncano y Motos.

Según los datos publicados por Kantar Media, 'La Revuelta' congregó anoche a 1.760.000 espectadores de media por los 1.686.000 que optaron por ver 'El Hormiguero', que contaba con Luis de la Fuente como invitado. El programa de TVE también se impuso en el 'share' por cuatro décimas (14,4-14%).