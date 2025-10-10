La fiesta de cumpleaños de Sara Botello sin Laporte El central del Athletic ha tenido que acudir a la convocatoria de la Selección

Sara Botello ha vivido un cumpleaños inesperado. La mujer de Aymeric Laporte ha celebrado una fiesta junto a numerosos amigos, pero ha faltado su marido. El jugador del Athletic fue recluido a última hora por Luis de la Fuente para completar la convocatoria de cara a los partidos de clasificación de Mundial que se disputan estos días debido a la baja de Huijsen.

Un compromiso ineludible que le ha impedido asistir a la celebración de cumpleaños de su pareja. Mientras él llegaba a Las Rozas luciendo gafas amarillas como las de Marcos Llorente, la joven reunió a su círculo más cercano en un local de Bilbao. Hubo baile, animación, tarta, fotos... Así lo reflejan las historias que ha compartido en su perfil de Instagram.

El día anterior, Laporte le felicitó a través de las redes sociales. «¡Feliz cumpleaños mi amor! Siempre juntos, disfrutando de momentos increíbles, gracias por todo, te quiero mucho», escribió el jugador rojiblanco.

El central de Agen publicó también varias fotos de la pareja en diferentes momentos de su vida con un bonito mensaje. Sara no tardó en comentar en el perfil de Instagram de su marido. «Lo mejor tú siempre», ha escrito, junto a un emoticono de un corazón rojo.

¿Quién es Sara Botello?

La pareja, que se casó en 2023 en una boda de ensueño, ha vuelto a Bilbao tras el fichaje del defensa por el Athletic. Ella, natural de Bilbao, se muestra encantada de haber regresado a casa. Su infancia la pasó en el barrio de Zurbaran, donde fue al colegio del mismo nombre. Allí jugó durante varios años en un equipo de fútbol sala.

Ya de más mayor, se formó en danza para ser bailarina profesional, disciplina que le apasiona. Ahora se ha convertido en influencer, pero cuando conoció a Laporte actuaba en espectáculos de ballet y danza contemporánea. De hecho, fue animadora del Bilbao Basket. Para más información sobre la esposa de Laporte puedes pinchar aquí.