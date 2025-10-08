El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aymeric Laporte, en un encuentro con la selección española. RFEF

Laporte vuelve con España para sustituir a Huijsen

El central del Athletic regresa a la selección once meses después y aumenta a tres el número de representantes del club bilbaíno con La Roja

Igor Barcia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:48

Once meses después, Aymeric Laporte regresa a una convocatoria de la selección española. El central rojiblanco ha sido el elegido por Luis de la Fuente ... para reemplazar a Dean Huijsen de cara a los próximos partidos contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid, clasificatorios para el Mundial 2026. Según ha informado la Federación Española de Fútbol, el defensa del Real Madrid llegó con síntomas de fatiga muscular a la concentración de la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el lunes por la noche. En la jornada del martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que «la evolución no era positiva» por lo que esta mañana se le ha sometido a una prueba médica «confirmando una lesión muscular». De este modo, Luis de la Fuente procedió a sus desconvocatoria y ha decidido llamar a Laporte, que apenas un mes después de su llegada al Athletic cumple uno de sus objetivos, volver a una convocatoria de la selección española y que sus opciones de estar presente en el Mundial de 2026 ganen enteros.

