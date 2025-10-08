Laporte vuelve con España para sustituir a Huijsen

Once meses después, Aymeric Laporte regresa a una convocatoria de la selección española. El central rojiblanco ha sido el elegido por Luis de la Fuente ... para reemplazar a Dean Huijsen de cara a los próximos partidos contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid, clasificatorios para el Mundial 2026. Según ha informado la Federación Española de Fútbol, el defensa del Real Madrid llegó con síntomas de fatiga muscular a la concentración de la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el lunes por la noche. En la jornada del martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que «la evolución no era positiva» por lo que esta mañana se le ha sometido a una prueba médica «confirmando una lesión muscular». De este modo, Luis de la Fuente procedió a sus desconvocatoria y ha decidido llamar a Laporte, que apenas un mes después de su llegada al Athletic cumple uno de sus objetivos, volver a una convocatoria de la selección española y que sus opciones de estar presente en el Mundial de 2026 ganen enteros.

Para De la Fuente, el central de Agen siempre ha sido uno de sus fijos siempre que ha estado en condiciones físicas. De hecho, mantuvo su confianza en él tras relevar en el cargo a Luis Enrique, tanto en la Eurocopa de 2024 como en la posterior fase clasificatoria para la Nations League. Sin embargo, el hecho de que Laporte militara en una liga como la saudí afectó a su competitividad a ojos del seleccionador nacional, que prescindió de él en las convocatorias a partir de noviembre de 2024. Su última presencia en la selección fue el 18 de noviembre del pasado año, cuando fue suplente en un España-Suiza (3-2) valedero para la Liga de Naciones.

A partir de ahí, Laporte no había vuelto a estar en una lista ofrecida por el entrenador de Haro, una de las razones por las que buscó una salida este verano. El regreso al Athletic, además de la vuelta a casa –a su club– y jugar de nuevo en competiciones tan exigentes como la Liga y la Champions, le ofrecía la posibilidad de recuperar su mejor nivel físico. Con ello, también el convencer a Luis de la Fuente de que estaba en condiciones de proseguir una trayectoria con La Roja que se había quedado detenida en 40 encuentros internacionales.

El propio seleccionador ya había hablado de la situación de Laporte cuando su fichaje por el Athletic quedó en el aire por los problemas con los documentos firmados por parte del Al Nassr. En declaraciones a 'El larguero', de la Ser, De la Fuente afirmó que «he hablado con Ayme y lo que quiero es que esté compitiendo porque es un activo del fútbol español, es un activo de la selección española y lo que quiero es que esté compitiendo al máximo nivel», deseó. «Quiero verle feliz, y ahora no está siendo feliz», afirmó entonces el preparador de Haro, quien recordó la calidad futbolística de Laporte, asegurando que «estaba haciéndolo muy bien en Arabia, de hecho fue el mejor central de la Eurocopa, demostrando el potencial que tiene, y en su demarcación es también uno de las mejores del mundo».

Así que en cuanto ha tenido oportunidad, el seleccionador no ha dudado en recuperar a un futbolista de su total confianza y al que las circunstancias en forma de sanción de Vivián le llevaron a entrar en el once del Athletic antes de lo previsto por Ernesto Valverde. Ahora, ese rodaje es el que ha convencido a De la Fuente, que tiene la posibilidad de formar frente a Georgia y Bulgaria con los dos centrales titulares del Athletic. Le Normand y Cubarsí completan la nómina de centrales elegidos por el seleccionador. Los cuatro, junto a Huijsen, parecen ahora con ventaja en la carrera por estar en la nómina de elegidos para el Mundial de 2026 en caso de que España certifique su clasificación.

Con su convocatoria para estos dos encuentros, Laporte cierra el periodo de ausencia más prolongado con la selección desde su debut en el verano de 2021. Luis Enrique no dudó en confiar en un central que en su etapa en el Manchester City apostó por jugar con España tras los repetidos desplantes por parte de Didier Deschamps al frente de Francia. Aunque el 29 de septiembre de 2016 fue convocado por Deschamps para dos partidos clasificatorios para el Mundial 2018, no llegó a debutar con Francia y en agosto de 2019 volvió a ser incluido en una convocatoria de la selección francesa, pero sufrió una lesión que le impidió estrenarse con los Bleus. A partir de ahí, sus desencuentros con Deschamps le hicieron apostar por conseguir la nacionalidad española, algo que se certificó en mayo de 2021. Y acto seguido, Luis Enrique le incluyó en la lista para la Eurocopa, debutando con España en un amistoso previo al torneo contra Portugal.

.