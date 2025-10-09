Laporte se une a la moda de las gafas amarillas de Marcos Llorente El central del Athletic ha llegado a la concentración de la Selección luciendo este accesorio con el que también ha sorprendido el jugador del Atlético de Madrid

Marcos Llorente no es el único en la selección que luce estos días sus gafas amarillas. Pasadas las 22.30 horas de la noche de este miércoles, Aymeric Laporte llegó a la Ciudad del Fútbol de las Rozas para sumarse a la concentración de la selección, donde fue recibido por Luis de la Fuente. El central del Athletic, reclutado por la lesión de Huijsen, apareció de la misma guisa: con gafas de color amarillo.

Estos días se ha puesto el foco en las peculiares rutinas del jugador del Atlético de Madrid: la conspiración de las fumigaciones, la dieta paleo, el callo solar, salir a pasear sin camiseta con cero grados, las luces rojas en casa... y también sus lentes amarillas que ha lucido en rueda de prensa y en varias entrevistas, despertando la curiosidad de los periodistas. Quienes se han sumado a esta 'moda' las usan para huir de la luz azul de los aparatos electrónicos y también de la excesiva luz artificial como tiendas, centros comerciales o aeropuertos.

Llorente ha dado su explicación: «Las gafas amarillas son para cuando estás durante el día en interiores. Fuera nunca hay que llevar gafas de ningún tipo porque los rayos del sol te tienen que dar en los ojos y en la piel, sin nada que lo interfiera. Y las gafas de cristales rojos lo que hacen es filtrar toda esa luz azul en las lámparas, televisiones o teléfonos móviles que hacen que solo pase el rojo. Cuando voy a hoteles o viajes, si se ha ido el sol, me pongo las gafas rojas», apunta el madrileño.

Ninguna prueba científica

En la selección ya se ha visto anteriormente a futbolistas como Morata o Ramos. Parece que Laporte también sigue estas teorías y trata de cuidar su salud visual con este accesorio. Sin embargo, los cristales amarillos no están avalados por ninguna investigación científica.

«Son una estrategia de marketing y una forma de vender miedo», señaló a este periódico Imanol Carretero, óptico-optometrista en el Hospital de Galdakao y dueño de la óptica MaldeOjo. «Los artículos científicos, ajenos a las empresas que venden estas gafas, demuestran que no evitan la fatiga ocular, el enrojecimiento, la irritación, la visión borrosa o doble y la patología de retina, que es lo que prometen proteger. Sí que es verdad que hay una parte de la luz azul que cambia el ritmo circadiano y puede afectar al descanso, pero yo estoy todo el día con pantallas y duermo con un lirón», añadió.