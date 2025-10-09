La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés» El portero del Athletic afirma que siempre pone «como condición» lucir la elástica negra, «como la de Iribar», en los partidos en casa

Unai Simón siempre ha declarado su admiración por Iribar, el emblemático exportero del Athletic que hoy en día es toda una institución en el club rojiblanco. Para el guardameta titular del conjunto bilbaíno, es su máximo referente, ese espejo en el que mirarse.

Durante la concentración de la Selección Española, el cancerbero alavés ha vuelto a hacer gala de su devoción por el Txopo y ha revelado el requisito que pone en los partidos que se juegan en San Mamés: «La única condición que pongo es jugar con la camiseta negra, es como jugaba Ángel, el Txopo. Es la esencia de la portería vasca, de la portería del Athletic», ha afirmado en una entrevista en el 'El Larguero' de la Cadena Ser.

Simón reconoce que las elásticas de las equipaciones secundarias del Athletic no le convencen demasiado. «Lo tengo que decir: en Europa, cuando jugamos en Champions, me ponen una camiseta morada o rosa y me entra un ardor de estómago...», lanza. «¿Y en la selección?, le pregunta el periodista. «Con la selección lo que haya, prefiero negra, pero lo que haya».

Partidos clasificatorios para el Mundial

La Roja se mide este sábado (20.45 horas) ante Georgia, en Elche, y el próximo martes contra Bulgaria, en Valladolid, en los partidos clasificatorios para el Mundial 2026. Simón ha sido reclutado por Luis de la Fuente y se presume como portero titular.

Pero no es el único jugador del Athletic que ha sido convocado. Vivián también fue incluido en la lista y este miércoles se unió Laporte en sustitución de un lesionado Dean Huijsen, de forma que dos de los los centrales de la primera plantilla rojiblanca participarán en los partidos de la selección. Por su parte, Laporte vuelve a una convocatoria casi un año después.