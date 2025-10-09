El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Desarticulan una organización criminal tras ser interceptados 58 kilos de cocaína en Arrigorriaga

La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»

El portero del Athletic afirma que siempre pone «como condición» lucir la elástica negra, «como la de Iribar», en los partidos en casa

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:32

Comenta

Unai Simón siempre ha declarado su admiración por Iribar, el emblemático exportero del Athletic que hoy en día es toda una institución en el club rojiblanco. Para el guardameta titular del conjunto bilbaíno, es su máximo referente, ese espejo en el que mirarse.

Noticias relacionadas

Laporte vuelve con España para sustituir a Huijsen

Laporte vuelve con España para sustituir a Huijsen

Subastan la camiseta rota que vistió Maradona en la final contra el Athletic de 1984

Subastan la camiseta rota que vistió Maradona en la final contra el Athletic de 1984

Segunda llamada de De la Fuente a dos centrales del Athletic a la vez

Segunda llamada de De la Fuente a dos centrales del Athletic a la vez

Durante la concentración de la Selección Española, el cancerbero alavés ha vuelto a hacer gala de su devoción por el Txopo y ha revelado el requisito que pone en los partidos que se juegan en San Mamés: «La única condición que pongo es jugar con la camiseta negra, es como jugaba Ángel, el Txopo. Es la esencia de la portería vasca, de la portería del Athletic», ha afirmado en una entrevista en el 'El Larguero' de la Cadena Ser.

Simón reconoce que las elásticas de las equipaciones secundarias del Athletic no le convencen demasiado. «Lo tengo que decir: en Europa, cuando jugamos en Champions, me ponen una camiseta morada o rosa y me entra un ardor de estómago...», lanza. «¿Y en la selección?, le pregunta el periodista. «Con la selección lo que haya, prefiero negra, pero lo que haya».

Partidos clasificatorios para el Mundial

La Roja se mide este sábado (20.45 horas) ante Georgia, en Elche, y el próximo martes contra Bulgaria, en Valladolid, en los partidos clasificatorios para el Mundial 2026. Simón ha sido reclutado por Luis de la Fuente y se presume como portero titular.

Pero no es el único jugador del Athletic que ha sido convocado. Vivián también fue incluido en la lista y este miércoles se unió Laporte en sustitución de un lesionado Dean Huijsen, de forma que dos de los los centrales de la primera plantilla rojiblanca participarán en los partidos de la selección. Por su parte, Laporte vuelve a una convocatoria casi un año después.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas
  2. 2

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  3. 3

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes
  4. 4 La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España
  5. 5

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  6. 6

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian rescata la marca en el proceso concursal de Ternua
  7. 7

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  8. 8

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  9. 9 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  10. 10

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»

La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»