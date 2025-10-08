El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ángel Mur, en medio, separa a Maradona de Manolo Sarabia.

Subastan la camiseta rota que vistió Maradona en la final contra el Athletic de 1984

Las pujas comenzarán a partir de los 26.000 euros

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:12

«No subastamos camisetas dañadas, pero esta vez haremos una excepción. La última joya». De esta manera, la empresa Matchday Football Auctions anuncia que cualquier persona con más de 30.000 dólares (ese es el precio de salida, unos 26.000 euros) puede hacerse con la camiseta que Diego Armando Maradona vistió en la final de Copa de 1984. Sí, ese encuentro que ganó el Athletic de Javier Clemente con gol de Endika y que terminó con una batalla campal en el Santiago Bernabéu. Es uno de los objetos, quizá el más destacado, de los que salen a subasta a finales de este mes.

El ambiente estaba enrarecido, había mal rollo entre ambos conjuntos y los protagonistas de ambos equipos se habían cruzado mensajes en los días previos al encuentro. El duelo resultó una pizca violenta, pero todo saltó por los aires cuando se produjo el pitido final. La tangana fue espectacular y el 'Pelusa' terminó con la camiseta rota.

Pues bien, ahora una empresa radicada en Argentina la subasta a partir del 28 de octubre. Está rota, en la zona del cuello, pero esa da igual debido a que posee un gran valor. Por el estado de la misma, pero también porque fue la última zamarra que el '10' se colocó en la escuadra azulgrana.

Pero, ¿cómo aparece esta prenda 40 años después del encuentro? Lo cuenta un diario de Córdoba, Argentina, 'Perfil': «La camiseta que Diego usó ese día fue retirada de la cancha por una mujer que, en épocas donde no había utileros sino devoción, fue bandera silenciosa del vestuario catalán. No la remendó: esa tela no merecía ser zurcida con apuro, no podía volver al campo manchada de guerra. Se la dio a su hijo. Y ese hijo, muchos años después, la entregó a unos fanáticos por el fútbol. La empresa Matchday Auctions viajó a Barcelona para traer esta camiseta Argentina no solo como pieza de colección, sino como un pedazo de historia».

Subastan la camiseta rota que vistió Maradona en la final contra el Athletic de 1984