El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Paredes y Vivián celebran un gol del Athletic. EP

Segunda llamada de De la Fuente a dos centrales del Athletic a la vez

Convocó en noviembre al mismo tiempo a Vivián y Paredes, quien se queda ahora en Lezama como el único jugador en el eje de la retaguardia

Iván Orio

Iván Orio

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:37

Comenta

Luis de la Fuente ha convocado a Aymeric Laporte en sustitución de un lesionado Dean Huijsen y de esta manera coincidirán estos días en la ... selección dos de los centrales de la primera plantilla del Athletic, el de Agen y Dani Vivián. No es la primera vez que sucede, aunque hace meses entró en liza otro protagonista. Y es que en noviembre del pasado año, con motivo de los partidos de la Liga de las Naciones ante Dinamarca y Suiza, el técnico riojano llamó de nuevo al vitoriano y sorprendió con la llamada de Aitor Paredes. De hecho, en aquella lista estaban Vivián, Paredes y Laporte, aunque el francés militaba en el fútbol saudí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  2. 2

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  3. 3 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  4. 4

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»
  5. 5 La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España
  6. 6

    Rego y Navarro, un soplo de aire fresco
  7. 7

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian rescata la marca en el proceso concursal de Ternua
  8. 8

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día
  9. 9

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  10. 10

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Segunda llamada de De la Fuente a dos centrales del Athletic a la vez

Segunda llamada de De la Fuente a dos centrales del Athletic a la vez