Segunda llamada de De la Fuente a dos centrales del Athletic a la vez

Luis de la Fuente ha convocado a Aymeric Laporte en sustitución de un lesionado Dean Huijsen y de esta manera coincidirán estos días en la ... selección dos de los centrales de la primera plantilla del Athletic, el de Agen y Dani Vivián. No es la primera vez que sucede, aunque hace meses entró en liza otro protagonista. Y es que en noviembre del pasado año, con motivo de los partidos de la Liga de las Naciones ante Dinamarca y Suiza, el técnico riojano llamó de nuevo al vitoriano y sorprendió con la llamada de Aitor Paredes. De hecho, en aquella lista estaban Vivián, Paredes y Laporte, aunque el francés militaba en el fútbol saudí.

Desde que De la Fuente apostó por él, Vivián se ha convertido en uno de los nombres que siempre se escuchan cuando se dan las convocatorias de La Roja. En los últimos dos partidos de España valederos para el Mundial de 2026, el alavés fue llamado por el entrenador de Haro pero se cayó de la lista tanto frente a Bulgaria (0-3) como ante Turquía (0-6) y vio a sus compañeros desde la grada. La situación en el Athletic en el eje de la retaguardia era entonces peliaguda, con Yeray suspendido por su positivo en un control de la UEFA, el fichaje de Laporte en el aire y la lesión de gravedad de Unai Egiluz, que tuvo que decir adiós a la temporada. Los athleticzales respiraron cuando se descartó a Vivián en ambos enfrentamientos en el camino hacia la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Para los próximos duelos ante Georgia y otra vez Bulgaria hay cuatro centrales puros en la selección: Le Normand (Atlético), Cubarsí (Barcelona) y los rojiblancos Vivián y Laporte. Habrá que ver cuáles son los planes de De la Fuente, pero un escenario con los dos representantes del Athletic en el terreno de juego es más que posible, aunque sea durante algunos minutos. Con la presencia de ambos en Las Rozas, Paredes es ahora mismo el único central de la primera plantilla que se ha quedado a las órdenes de Ernesto Valverde en Lezama en estos días atípicos de entrenamiento por la segunda ventana FIFA de la temporada.

Este jueves hay sesión y luego los jugadores tendrán descanso el viernes y el fin de semana. Desde el lunes, a preparar el choque ante el Elche.