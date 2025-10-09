La felicitación de Laporte a su mujer por su cumpleaños El central del Athletic, que está concentrado con la selección española, le manda un mensaje a través de las redes sociales

Aymeric Laporte ha querido felicitar a su mujer por su cumpleaños. Lo ha hecho a través de las redes sociales. «¡Feliz cumpleaños mi amor! Siempre juntos, disfrutando de momentos increíbles, gracias por todo, te quiero mucho», ha escrito el jugador del Athletic, que no podrá celebrar la fecha junto a su familia al estar concentrado con la selección española.

El central de Agen ha publicado varias fotos de la pareja en diferentes momentos de su vida con un bonito mensaje. La mujer, Sara Botello, no ha tardado en comentar en el perfil de Instagram de su marido. «Lo mejor tú siempre», ha escrito, junto a un emoticono de un corazón rojo.

El central del Athletic ha vuelto a estar seleccionado con España para sustituir a Huijsen. De esta forma, el futbolista regresa a La Roja once meses después.