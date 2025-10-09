El futbolista de la selección que dice que «nos fumigan» Marcos Llorente es un firme defensor de la teoría conspirativa conocida como 'chemtrails', según la cual los aviones liberan químicos nocivos para la salud sobre la población y prueba de ello son las estelas que dejan en el cielo

El regreso de Marcos Llorente a la selección está dando mucho que hablar. Y no, precisamente, por lo deportivo, ya que será este sábado cuando los de Luis de la Fuente se enfrenten a Georgia en el primer partido clasificatorio para el próximo Mundial. El jugador del Atlético está llamando mucho la atención por sus peculiares hábitos para mantener una vida saludable, creencias y rutinas de las que hace gala en su perfil de Instagram pero que, tras salir a rueda de prensa con gafas amarillas, han despertado la curiosidad de periodistas y usuarios de redes sociales.

Una de las cosas que se le ha preguntado al madrileño, socio de Ibai Gómez en varios negocios como los restaurantes de comida 'healthy' Naked & Sated, y la marca de cafés de especialidad 'Irreverentes', es si los aviones nos fumigan. Llorente ha avalado en varias ocasiones la teoría conspirativa conocida como 'chemtrails', según la cual los aviones liberan químicos nocivos para la salud sobre la población, algo que queda probado con las estelas que dejan los aviones en el cielo.

El jugador no ha tenido problema en responder con su opinión: «Lo digo con mucha naturalidad... Yo miro al cielo y estos cielos no los había visto nunca, entonces normal para mí no es, y eso es lo que intento transmitir», comienza diciendo Llorente sin miedo a las críticas. «Luego hay gente, bueno, miles de personas que me escriben dándome las gracias, y luego siempre está el típico que te dice que es vapor de agua y no sé qué. Yo antes cuando veía el cielo no veía estas cosas, entonces... Lo único que digo es que para mí no es normal. Y no solo lo digo yo, lo dice muchísima, muchísima gente y cada vez más. ¿Y qué es? No tengo ni idea, ojalá alguien salga a decir qué es», ha explicado.

El futbolista Marcos Llorente es uno de los fervientes seguidores del ultraderechista Alvise. Hoy, en la concentración de la selección española ha denunciado con gafas amarillas que nos están fumigando desde el cielo. Majara de época seguido por más de 2 millones de personas. pic.twitter.com/6LIzfKx0fV — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 8, 2025

El pasado mes de abril, con el histórico apagón en España, Llorente y su mujer Paddy Noarbe también dejaron clara su postura. «La vida pasa y las 'conspiraciones' van haciéndose realidad», escribió en una historia en Instagram. Poco después, la influencer también compartió una fotografía con estelas de aviones: «Si sigues pensando que esto es condensación de aviones comerciales en vez de geoingeniería es porque no quieres mirar ni el cielo, ni el BOE/AEMET o la OMM…».

Hábitos peculiares

En cuanto a los particulares hábitos saludables que sigue Llorente, son los siguientes:

- Gafas amarillas: quienes se han sumado a esta 'moda' las usan para huir de la luz azul de los aparatos electrónicos y también de la excesiva luz artificial como tiendas, centros comerciales o aeropuertos. Llorente ha dado su explicación y dice que «son para cuando estás durante el día en interiores. Fuera nunca hay que llevar gafas de ningún tipo porque los rayos del sol te tienen que dar en los ojos y en la piel, sin nada que lo interfiera. Y las gafas de cristales rojos lo que hacen es filtrar toda esa luz azul en las lámparas, televisiones o teléfonos móviles que hacen que solo pase el rojo. Cuando voy a hoteles o viajes, si se ha ido el sol, me pongo las gafas rojas», apunta el futbolista de La Roja.

- Gafas y luces rojas: En casa y en dispositivos electrónicos como móviles o la televisión para combatir la luz artificial. «Durante el día no pongo la luz, o porque estoy en el jardín o, si entro dentro, en la cocina o en el salón para cualquier cosa, a través de las ventanas ya entra la luz y no tengo necesidad. Cuando se va el sol, esta es la luz [roja] que tengo por toda la casa. Esta lámpara lo que hace es meter ese infrarrojo dentro de la habitación donde tengas encendida la lámpara y hace que sea más similar a la luz que hay fuera de tu casa», asegura.

- Callo solar: Para muchos médicos y expertos, una «peligrosa tendencia» sin base científica que promueve la exposición solar prolongada sin protección a determinadas horas del día. Se está haciendo viral la recomendación que consiste en exponerse al sol sin protección y de manera continuada para que la piel desarrolle tolerancia al sol y a la radiación ultravioleta. Quienes lo practican declaran que te tienes que quemar de manera profunda para que tu cuerpo resista la radiación solar. Afirman que una vez que te haces tu callo solar, ya estás protegido contra las quemaduras solares, sintetizas mejor la vitamina D y mejora la apariencia de la piel.

- Salir descalzo y sin camiseta a cero grados: durante los meses fríos de invierno, Llorente ha salido al jardín de su casoplón de esta guisa, lo que ha generado muchos comentarios. Según ha explicado en varias ocasiones, lo hace porque «el frío te fortalece el sistema inmune. Expongo mis pensamientos para todo aquel que pueda ayudar».

- Dieta paleo y ayuno intermitente nocturno: Llorente ha detallado cómo es su alimentación. «Con la dieta del paleolítico iré al 100%. Es un estilo de vida y una forma de vivir. Con eso viviré y moriré. Los ultraprocesados están prohibidos en mi dieta. Ni mirarlos. Y también los cereales. Todo lo que sea pasta, pan, trigo, arroz, eso fuera y también lácteos fuera. Quesos sólo de mucha calidad. Tomo de todo. Carne, como el chuletón que me encanta. Pescado, huevos, verduras. Y de hidratos como patata, boniato y yuca». Asimismo, ha revelado cómo es su rutina y una peculiar forma de tomar el café: «Me levanto a las 8 y me voy a la calle, espero a que amanezca y estoy un rato allí. Luego me subo a la habitación y me preparo mi café. Termino con 2-3 cucharadas de mantequilla, lo remuevo y ese es el café de mi día a día».

Llorente es consciente de que sus hábitos llaman la atención. «Lo que hago no es lo normal y entonces es curioso. Pero cada vez más gente se preocupa por su salud y yo hago estas rutinas para sentirme mejor. Creo que ya la gente se plantea mucho las cosas y se preocupa mucho más por su salud. Todas estas cosas que hago son por la salud, no es por el fútbol, pero al final, una cosa va ligada a la otra. Si solo lo hiciera por el fútbol dejaría de hacerlo y, cuando deje el fútbol, voy a continuar con esto», ha señalado.