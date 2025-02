Muere a los 27 años Álex Lequio, hijo de Ana Obregón El joven, que no ha podido superar su última batalla contra el cáncer, falleció este miércoles en un hospital de Barcelona

Álex Lequio Obregón falleció este miércoles a los 27 años tras más de dos de lucha contra el cáncer. El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio llevaba desde el 10 de marzo ingresado en el hospital Quirónsalud de Barcelona, donde recibía un nuevo tratamiento.

Fue hace un par de semanas cuando la familia fue advertida por los especialistas: ya no había casi ninguna esperanza de recuperación y solo cabía esperar el fatal desenlace. Tanto Ana Obregón como Alessandro Lequio han permanecido a su lado todos estos días, incluso habían alquilado un apartamento en la Ciudad Condal. El joven Álex ha sido ejemplo de superación y de optimismo ante una enfermedad que él quiso «vulgarizar». con el fin de que «la gente vea el cáncer como un simple diagnóstico más».

La pesadilla comenzó en abril de 2018 cuando Álex Lequio sufrió unos fuertes dolores de espalda que le llevaron a ponerse en manos de distintos médicos. El diagnóstico: sufría cáncer, aunque nunca quiso especificar de qué tipo. En ese momento, y con 25 años, comenzó un duro proceso en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, uno de los principales centros especializados en el tratamiento de la enfermedad en Estados Unidos, y cuyo director médico es el español Josep Baselga. Allí permaneció hasta septiembre de 2018, cuando compartió una fotografía en sus redes sociales con la Gran Manzana de fondo y junto a sus padres dando las gracias por todas las muestras de cariño recibidas. Se trasladaron a Nueva Jersey para continuar con la terapia de recuperación.

Álex y Ana aterrizaron a principios de octubre de 2018 en Madrid tras casi siete meses en Estados Unidos, aunque la lucha siguió entre la Clínica Universitaria de Navarra y el hospital Quirónsalud de Barcelona. «El cáncer en las personas jóvenes es menos frecuente, pero cuando aparece es más agresivo y responde peor a los tratamientos. Muchas veces, por desesperación, las personas buscan tratamientos en otros países. Pero la gran mayoría de terapias contra el cáncer están disponibles en España», explica David Saldaña, jefe de Cirugía Torácica de Vithas Madrid.

Álex fue consciente de todo lo que le estaba pasando desde el primer momento y decidió tomarse cada día como si fuera el último. No quería lamentarse ni dramatizar, sino volver a la normalidad lo antes posible. Y así fue. El 18 de octubre de 2018 reapareció en público para apoyar precisamente a su agencia, Polar Marketing, en el décimo aniversario de una cadena de restaurantes. Tras posar durante unos minutos para las cámaras solo pudo decir: «Muchas gracias por venir. Estoy muy agradecido por todo el apoyo. Y nada... ánimo a todos los luchadores. Gracias de corazón». Según él, no era el momento de dar más detalles ya que su lucha aún no había terminado.

Unos días después se marchó de viaje con su padre a Australia y Turquía. A partir de entonces compatibilizó el tratamiento médico con su faceta profesional, pudiendo incluso disfrutar de ratos con amigos como cualquier joven de su edad. Se volcó en ayudar a los que como él padecían esta enfermedad, a través de su proyecto Caring. El primer evento fue un desfile solidario con la fundación CAICO, organización de ayuda y cooperación en la lucha contra el cáncer infantil. Siempre al lado de su mascota Luna, a la que llevaba cuidando 17 años, y de Boby Puchum el cachorro que acogió en septiembre pasado.

El verano de 2019 pudo disfrutar de unos días junto a sus amigos en Ibiza y de la casa familiar en Mallorca, donde le pudimos ver bromeando en la piscina con su madre. Para Ana Obregón no hay consuelo posible, según sus más allegados. Y es que estos dos últimos años ha estado volcada en él y ha evitado hacer, como ella misma decía, «un drama del drama». Abandonó todos sus proyectos profesionales (incluidos los televisivos) y apoyó a su hijo en los suyos. Fue la primera en acudir con su perro Bruno a la primera fiesta de disfraces para mascotas de Halloween, uno de los últimos exitosos proyectos que el joven organizó el pasado noviembre, antes de que empeorara su salud.

Muy activo en las redes sociales, su último mensaje lo colgó el pasado 10 de abril y se lo dedicó a su prima Celia Vega-Pechinet, uno de sus grandes apoyos durante la enfermedad. «Una y otra vez, hasta la eternidad, brillaremos juntos», le escribió junto a una foto de ambos cuando eran pequeños.

Antonia Dell'Atte, exmujer de Alessandro, devastada: «Cuánto dolor y cuántas penas. Descansa en paz, bellísimo Álex»

Álex Lequio nació el 23 de junio de 1992, fruto del matrimonio entre la actriz Ana Obregón y el aristócrata italiano, Alessandro Lequio. Fue un hijo muy deseado que colmó de alegría a toda la familia. A los cuatro años protagonizó una escena que permanecerá en la memoria de todos cuando intentó morder la espuma de un micrófono de uno de los reporteros que seguía a su madre.

Brillar con luz propia

Consciente de la fama heredada, nunca quiso aprovecharse de ella. Siempre fue un buen estudiante e inquieto por aprender. Tras terminar secundaria en el International College en Madrid, se marchó a Estados Unidos donde se graduó en Ciencias Políticas y Filosofía en la Duke University, en Carolina del Norte. Luego cursó un máster en Marketing Online y Social Media en Inesdi (Madrid). En 2014, montó su propia empresa, Polar Marketing, en la que siguió trabajando hasta hace unas semanas. «Él siempre mandaba personalmente mensajes para que acudiéramos a sus eventos. Me solía decir que el trabajo era su escape. Su relación con la prensa siempre fue impecable. A pesar de que no le gustaba que los periodistas del corazón le preguntaran por sus asuntos personales, siempre entendió nuestro trabajo», recuerda ahora el periodista Aurelio Manzano.

La familia está organizando el traslado del cuerpo hasta Madrid, donde tendrá lugar el entierro. Aunque será una despedida íntima ya que la capital aún no ha entrado en la fase 1 de desescalada, por lo que solo se permitirá la asistencia de tres familiares.

El joven fue despedido en las redes sociales por rostros conocidos. Por ejemplo, el presentador Ramón García, que fue compañero televisivo de Ana Obregón, y recordó emocionado que le conocía desde que era un niño; él le dedicó su programa de este miércoles en la televisión de Castilla-La Mancha. También lo hizo una devastada Antonia Dell'Atte, exmujer de Alessandro Lequio y madre de su hermanastro. «Cuánto dolor y cuántas penas. Descansa en paz, bellísimo Álex», escribió.