La emoción de Ramón García al recordar a su madre en la final del 'Grand Prix': «Se me va a caer la lagrimilla»

Ramón García protagonizó uno de los momentos más emotivos de la final del 'Grand Prix'. Antes de que San Sebastián de la Gomera se proclamara ganador de la edición de este año ante Cubas de la Sagra, el presentador vizcaíno se acercó a la grada para hablar con Elisa, una vecina del municipio madrileño con la que rindió un homenaje a las personas que hace dos décadas veían el programa pero que ahora ya no están. Abuelos y abuelas, padres, madres...

«Hoy me he emocionado mucho con esto. Se me va a caer la lagrimilla», decía el periodista vasco en la grada amarilla. Junto a Elisa recordó a madres adelantadas a su tiempo como fue la de esta mujer: «Mi madre era matrona», contó ella sobre doña Julia, como se le conocía en el pueblo. La vida de doña Julia se parecía mucho a la propia experiencia de la progenitora del presentador, que ha querido compartir en el programa. «Mi madre también era matrona. Mi madre, como tu madre, que vivía en un pueblo al lado de Bilbao y, como los médicos no estaban, iba a atender sobre todo a los partos a los caseríos que estaban perdidos por ahí», contó el comunicador vasco.

«Hijo, a veces me daban unas manzanas, a veces me daban un conejo que tenían por ahí, unos huevos o una gallina», le decía hace años, cuando era «un chavalillo». «Más que cobrar, era un regalo», aseguró García antes de afirmar que ambas mujeres, tanto su madre como la madre de Elisa, habían nacido «antes de su tiempo».

“Este programa tiene el alma de las abuelas y los abuelos que se nos fueron…”

«Están en el cielo»

Ambas también curaban a los enfermos. Estas semejanzas han traído el recuerdo de su madre a Ramón García: «Mi madre es igual que tu madre. Me he emocionado hoy escuchando la historia». «¿Sabes dónde están las dos hoy? En el cielo viendo el 'Grand Prix'. Estoy convencido», ha dicho el presentador con los ojos humedecidos.

Cabe recordar que en esta edición del famoso programa veraniego de TVE contó con la participación de un municipio vizcaíno, Urduliz, que llegó a la semifinal, aunque cayó ante Cubas de la Sagra. A los de la Margen Derecha se les atragantaron la mayoría de las pruebas ante los madrileños y no pudieron repetir la remontada anterior.