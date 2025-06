El duro comunicado del representante de Melody tras la polémica por Eurovisión: «No ha sido fácil»

Marina León Viernes, 6 de junio 2025, 19:31 Comenta Compartir

Melody reapareció este miércoles en 'El Hormiguero' unos días después de protagonizar una tensa rueda de prensa en Televisión Española en la que abordó su paso por Eurovisión. Ahora ha sido el manager de la artista, Ferran Poca, quién ha emitido un duro comunicado en redes sociales donde confiesa lo duros que han sido los últimos meses.

«Ayer de algún modo terminó una etapa de mi vida profesional. Fue el final de algo que nació como un sueño que se había cruzado en el camino de alguien que tenía el mismo sueño: representar a España en Eurovisión y hacer que la gente se sintiera orgullosa», escribió el jueves en sus 'stories' de Instagram.

El director de la agencia de representación y publicidad LocaMente, ha admitido que «el camino no ha sido fácil». «Ha sido un camino de espinas y rosas. Después de muchos meses de trabajo, he quedado extenuado. Nunca pensé que un proyecto podría afectarme tanto en lo físico y lo psicológico, no había comprobado que se podía enfermar sin tener una patología física», señala.

Asegura que ha dedicado 7 meses a este sueño, «dejando muchas cosas a un lado: familia, compañeros, amigos...». Así, confiesa que ha sido un sueño «con un final agridulce» y no precisamente por la clasificación. «Pero como todo en la vida, ya lo dijo Calderón, a veces, los sueños, sueños son», prosigue.

Ferran Poca deja claro que sigue creyendo en la «bondad», prefiere «ser ingenuo» y es consciente de que «todo en este camino pusieron lo mejor que tenían». «Solo agradecer una vez más a todas las personas que han estado alrededor de este camino. He conocido y compartido con gente maravillosa de verdad. Pero sobre todo agradezco a todos los que ahora me han recogido y que están conmigo», añade.

Por último, el manager de Melody, se queda con todo lo que ha aprendido durante el camino. «Y en adelante, a celebrar los cambios, porque lo peor que podría pasarnos es que todo siga igual. De todo se habrá aprendido, yo también he aprendido. Y el futuro, será mejor. Porque como dijo alguien un día, al final todo acabará bien, y si no acaba bien, es que aún no es el final», concluye.