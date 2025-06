Melody desafía a RTVE en 'El Hormiguero': recrea la actuación que no le dejaron hacer en Eurovisión

Marina León Miércoles, 4 de junio 2025, 23:09 Comenta Compartir

Han pasado algo más de dos semanas desde el batacazo de Melody en Eurovisión. La sevillana, que quedó antepenúltima con 'Esa Diva', ha dado mucho que hablar tras su regreso de Basilea. Fueron momentos difíciles de gestionar. En un principio, apostó por descansar en casa con los suyos y canceló su agenda, por lo que no acudió a la cita en 'La Revuelta' y les acusó de reírse de algo tan serio como la salud mental. A partir de este momento, la tensión entre el programa de Broncano y la artista ha ido 'in crecendo'.

Por este y otros motivos, la cantante tiene mucho que aclarar. Para ello, acudió el miércoles al plató de 'El Hormiguero' para presentar su nuevo single, 'El apagón' y hablar de su paso por el festival. La artista apareció colgada del techo, subida a un columpio formado con telas, e interpretó 'Esa Diva' desde las alturas. «En los 10 años de 'El Hormiguero' nunca ha entrado nadie así», aseguró el presentador. Melody recreó en el programa de Antena 3 la entrada que le hubiese gustado hacer en el festival. «Allí no fue posible, pero poder hacer esto aquí me llena de orgullo», aseguró.

Pablo Motos quiso dejar claro antes de empezar con la entrevista, que la cantante no ha cobrado por acudir al programa, aunque «en otros sitios te han ofrecido de todo», señaló. «Y les he dicho que no. No me han pagado por dar ninguna exclusiva», añadió la artista. Motos explicó que han cerrado el contrato con Melody «una vez que ella ha finalizado el suyo con TVE». Y que en los últimos años han invitado a todos los candidatos de España a Eurovisión, como Chanel o Blanca Paloma.

💥 @soyyomelody lanza un mensaje sobre todas las polémicas que se han generado en torno a ella #MelodyEH pic.twitter.com/e5uwAve35N — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 4, 2025

Sobre cómo ha llevado todo el revuelo mediático que se ha formado, la eurovisiva respondió que lo intenta hacer lo mejor que puede. «Yo estoy acostumbrada a cantar, no a estar constantemente en el centro de la crítica. Y siempre lo he dicho». Eso sí, «para mi representar a mi país ha sido muy emocionante, pero un camino muy duro. En algún momento dije, 'me voy'», contó. «Hay cosas que yo quería de una manera y el equipo de otra. Pero todo eso es parte del trabajo», puntualizó.

La polémica participación de Israel

En cuanto a su puesto en el festival y el posterior 'bajón', Melody ha decidido tomárselo con filosofía. «Yo no tengo mal perder, porque para mí he ganado mucho. Únicamente me duele no haber hecho en algunas ocasiones lo que yo quería», lamentó. Durante la comparecencia de Melody ante los medios el pasado 26 de mayo, los periodistas pusieron sobre la mesa la polémica participación de Israel en el festival. Un tema sobre el que Melody rechazó pronunciarse.

En 'El Hormiguero' se agarró a los mismos argumentos. «Yo no soy política, soy artista», apuntó. «Hay cosas que se me van de las manos, palabras técnicas que no uso en mi día a día. Pero algo sí tengo claro, estoy en contra de las guerras y en el mundo no se deberían de permitir estas cosas», dijo. Tras esta primera aparición, la de Dos Hermanas aseguró que «lo pasé muy mal y me quite las redes sociales».

Motos, que agradeció a la invitada, «una guerrera en toda regla», su visita, le pidió unas palabras para los telespectadores. «No tengo solo palabras de agradecimiento por lo que me habéis hecho sentir en esos meses. Creo que es un punto de partida del que todos vamos a aprender«, subrayó. »El artista sin el público no es nadie, y yo he recibido mucho apoyo por vuestra parte. Os quiero un montón», finalizó.