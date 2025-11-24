La dieta de Jorge Fernández para mantenerse sano a los 53 años: carnes, pescados y el hábito que ha dejado El presentador vasco desvela que ya no hace ayunos largos: «Lo probé una vez, ese de tres días y a mí no me funcionó bien»

Jorge Fernández, de 53 años, ha revelado cuáles son sus actuales hábitos alimenticios con los que consigue llevar una vida saludable. En la revista 'Men´s Health, el presentador vasco detalla desde las carnes y pescados qué incluye en sus comidas hasta una dieta muy famosa que ha decidido dejar. «Hace tiempo probé un ayuno largo de 3 días y no me gustó; y tampoco es necesario, hay que equilibrar», afirma en una entrevista.

El exmodelo y ahora uno de los rostros más conocidos de Antena 3 -lleva desde 2006 al frente de 'La ruleta de la suerte'- sufrió dos importantes contratiempos en su salud de los que ya está recuperado pero que le han llevado a valorar la alimentación sana y saludable como prioridad en su estilo de vida. Fernández cambió sus hábitos especialmente después de sufrir una grave intoxicación con mercurio por comer atún en exceso y la enfermedad de Lyme, que en este caso le causó la picadura de una garrapata.

En 'Men´s Health', confiesa que ya no hace ayunos. Ni largos ni cortos. «No me gustaron varias cosas y es que alguna noche no podía dormir. Reconozco que tiene su lado fisiológico bueno, pero el cortisol sube mucho porque es como que tiene que salir a buscar comida», explica a la vez que asegura que tampoco le sentó bien al estómago. «Tampoco me obsesiona el tema del ayuno; desde que ceno, que es pronto, hasta que desayuno pueden pasar 13 ó 14 horas tranquilamente y ya está», añade.

Rutina de entrenamiento

El que fuera Míster España en 1999 también habla sobre carnes y pescados. Sobre las primeras, cuenta que por la noche evita tomar carne roja «porque yo ya la digiero más lentamente y la digestión se hace más pesada. Unos años atrás podía tomarla por la noche, pero ahora es cierto que no me sienta igual de bien....», precisa. Y con respecto al pescado, asegura que no ha dejado de comer atún porque «hay que equilibrar. Es que yo en mi época tomaba atún rojo, a la plancha, en conserva, en sushi, en lata... Entonces claro, al pasarte pues yo mis niveles de mercurio estaban muy altos. Pero si haces como todo algo equilibrado, pues está bien». No obstante, los indispensables en su alimentación son los pescados pequeños tipo anchoa, boquerones, arenques... «Los pescados grandes ya no los quiero», apunta.

Asimismo, el presentador de Antena 3 revela cuál es su rutina de entrenamiento para mantenerse en forma. Gran apasionado del deporte, Fernández practica windsurf, ciclismo y entrenamiento de fuerza.

«Puedo entrenar un día, dos o cinco por semana, dependiendo de mi agenda», cuenta en el citado medio a la vez que revela que ha retomado la bici. «Estoy flipando con la bici de carretera otra vez y que hacía nueve años que lo había dejado. Y muchísimo windsurf que es el deporte que me encanta. Y ahora estoy como loco esperando a la nieve, pero no solamente para esquiar, también para caminar y hacer travesías. Compagino esos cuatro deportes y súper bien», zanja.