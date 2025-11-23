El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ni morcilla ni lentejas: el alimento con más hierro según Pablo Ojeda: «Una tapita suple a cualquier pastilla»

Los expertos los consideran un alimento muy saludable, ya que también contienen altas cantidades de omega-3, vitamina B-12 y proteínas

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:14

Comenta

El cuerpo humano necesita hierro para producir la hemoglobina y la mioglobina, proteínas que transportan el oxígeno. Los niveles bajos de este elemento durante un período de tiempo prolongado pueden llevar a que se presente anemia ferropénica. Esto quiere decir que el cuerpo no tiene suficiente cantidad de hierro, lo cual puede provocar importantes afecciones a la salud.

Para aquellas personas que tienen déficit de hierro, el nutricionista Pablo Ojeda ha confirmado qué alimento es el «número 1» en hierro. «Una tapita de berberechos a media mañana suple a cualquier pastilla», asegura el conocido especialista en 'Las mañanas Kiss', programa en el que participa.

Estos moluscos bivalvos, que se pueden comer frescos o en conserva, suponen una perfecta inclusión en cualquier dieta. Los expertos los consideran un alimento muy saludable, principalmente por la gran cantidad de hierro que poseen -17 mg por 65 gramos-, pero también por ser bajos en calorías -apenas 80 kcal por 100 gramos- y por ser ricos en otros nutrientes como proteínas, vitamina B12 y ácidos grasos omega-3.

Incorporar vitamina C

La cantidad diaria de hierro recomendada oscila entre los 8 y 18 miligramos, según la edad y el género de la persona. Además, es conveniente combinar su ingesta con la de elementos que contengan vitamina C, debido a que ésta ayuda a la absorción de este mineral.

Según la clínica Universidad de Navarra, las almejas, chirlas y berberechos son uno de los alimentos que mejor absorben el hierro, seguidos de las habas secas, el hígado, los pistachos, las lentejas, la carne de caballo o los garbanzos. Por detrás, aparecen las ostras, la morcilla y los mejillones. Entre las frutas, se recomienda tomar naranjas, kiwis o fresas.

¿Cómo saber si tenemos anemia? Algunos síntomas pueden resultar claves. Por ejemplo las heces oscuras, sangrado menstrual abundante, debilidad, mareos o dolor en la parte del abdomen. En caso de sufrir alguno de estos síntomas, se recomienda acudir al médico y será un análisis el que confirme la falta de hierro.

