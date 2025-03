La decisión inédita en 'Supervivientes' a causa de un fuerte temporal en Honduras

Silvia Osorio Miércoles, 12 de marzo 2025, 07:51 Comenta Compartir

Los concursantes de 'Supervivientes' se han enfrentado al mayor temporal que se recuerda. Las lluvias intensas que azotan Honduras han provocado que el programa tome una decisión inédita. La propia Laura Madrueño aseguraba este martes durante de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' que, por primera vez desde que está en Los Cayos, «no han podido salir barcas, no ha podido volar el helicóptero y no nos hemos podido desplazar hasta el Cayo para poder hacer el directo». Además, en mitad de la gala, los participantes tuvieron que ser evacuados.

La furia del temporal sorprendió a la organización. Según relató la presentadora, llevaba todo el día lloviendo. La situación ha sido límite, pero los concursantes no sufrieron ningún daño. «Lo que quiero dejar claro desde ya es que los supervivientes están muy cuidados, están con un equipo las 24 horas y están bien», aseguró Madrueño en una conexión en directo con Carlos Sobera.

El programa emitió las imágenes de los concursantes abandonando las playas en barcas para ser trasladados a una localización segura. «Ese traslado que estáis viendo en barca es de apenas unos minutos y hoy está siendo más largo por el oleaje y las condiciones del tiempo, estáis viendo cómo se están aproximando a 'playa de juegos'», explicó la presentadora.

Uno de los momentos más esperados era la aparición de Montoya, que esperaba en 'Playa Misterio' y que finalmente era evacuado por el equipo del programa en secreto. «Nadie sabe que él está en 'Supervivientes«, como explicaba Sobera desde el plató. Este domingo, se emitirá el reencuentro con Anita y Manuel.

Terelu, a punto de abandonar

Por otro lado, Terelu Campos pidió activar el protocolo de abandono ante el descomunal temporal: «Sacadme ahora mismo de aquí. Estoy chorreando. Os lo digo ya, llevadme a la cabaña, donde sea. Yo es que me voy para allá, yo no bromeo. Estoy empapada».«, llegó a decir la hija de María Teresa Campos. En plató, su hermana Carmen Borrego, quien también participó en el concurso, comprendió su estado de nerviosismo. »Imagino que por lo que está ocurriendo. La claustrofobia es algo que no se puede controlar. Cuando ves que no para de llover, que no puede llegar una barca... Te da un ataque de pánico«, señaló. Finalmente, Terelu decidió continuar la aventura.