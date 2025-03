Sorpresa mayúscula en el triángulo entre Montoya, Anita y Manuel

Silvia Osorio Martes, 11 de marzo 2025, 08:58 Comenta Compartir

Tras el final de la octava temporada, Telecinco emitió este lunes el reencuentro de 'La isla de las tentaciones', un programa en el que las parejas participantes revelan si siguen o no tres meses después de la grabación en República Dominicana. Y, cómo no, hubo sorpresas. Y de las grandes. En concreto en el triángulo amoroso formado por Montoya, Anita y Manuel.

El trío, una de las bazas de la nueva edición de 'Supervivientes', conversaba con Sandra Barneda cuando apareció Gabriella para dejar con la boca abierta a la presentadora y a los que un día fueron pareja. La soltera, con quien Montoya le fue infiel a Anita, soltó una bomba: «Estoy conociendo a alguien», dijo la murciana. La presentadora del concurso le preguntó inmediatamente: «¿Es alguien que conozcamos?». «A Manu», lanzó Gabriella.

Nadie de los presentes esperaba que la persona con la que Montoya le fue infiel a su novia -después de que ella se acostase con Manu y desencadenara el ya mítico 'Montoya, por favor'- terminaría intentándolo con el exconcursante del 'reality' y tentador en la temporada 8. Ambos detallaron que se han empezado a conocer pero que no son pareja. «Coincidimos una noche de fiesta en Madrid, empezamos a hablar y a partir de ahí hemos seguido», explicó el gaditano. Manuel contó que se ha instalado hace poco en Madrid y que ya han tenido tiempo de pasar rato juntos en su nueva casa. «La verdad es que estamos muy bien», dijo.

«Una ilusión»

Gabriella, por su parte, señala que lo que empezó siendo como «un tira y afloja» está terminando siendo «una ilusión». Manu, mientras, asumía que tiene «una etiqueta complicada» pero que le va a «intentar demostrar» lo contrario. «Yo me fío de ella», lanzó. Mientras, Montoya y Anita les desearon un buen futuro. El de Utrera se dirigía a Gabriella para decirle que quiere para ella lo mejor. «Quiero tu felicidad, me alegro por ti». Anita, por su parte, aseguró estar «cero afectada» dentro de su sorpresa. «Les deseo mucha suerte, que sean felices», comentó.

Mayor fue el enfado de Montoya al enterarse de los encuentros enter Manuel y Anita una vez finalizada la grabación del programa. «Ahora lo estoy entendiendo todo. Te defendía porque no te olvidaba. Y por eso, cuando yo me fui, volvió contigo. Y después conmigo«, lanzó el sevillano. Anita intentaba defender su postura una y otra vez y Montoya acababa estallando: »¡Defiéndelo una vez más, yo me voy de aquí!«. El de Utrera se fue de la sala, harto y gritó: »¡Lamentable! ¡Esto es una mentira! ¡Es vergonzoso!«. Y se iritó más cuando vio que Anita no salía detrás de él: »¡Ahí se ve lo que te importo y lo que quieres conseguir!«.