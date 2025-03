Gorka Ibarguren ataca a Montoya y a 'Supervivientes' El exconcursante vasco del reality dice que no verá el programa hasta pasado «mes y medio cuando no se centren en los ronquidos de Terelu»

A.M. Lunes, 10 de marzo 2025, 08:14 | Actualizado 08:35h. Comenta Compartir

El vasco Gorka Ibarguren, que fue uno de los concursantes que más lejos llegó el año pasado en 'Supervivientes', está enfadado con la producción del programa. El guipuzcoano no entiende porque la organización del reality de Telecinco se está centrando «en los ronquidos de Terelu» y asegura, a través de un post en su perfil de la red social X, que «empezaré a verlo a partir del mes y medio cuando comience realmente la superviviencia».

El único con el que me siento identificado y, por lo tanto, mi fav en #Supervivientes2025 es Borja. De todos modos empezaré a verlo a partir del mes y medio cuando el programa no se centre en los ronquidos de Terelu y empiece realmente la supervivencia #ConexionHonduras1 — Gorka Ibarguren (@gorkaworkout) March 10, 2025

El deportista se dio a conocer en 'El Conquis de TVE' y después dio el salto a 'Supervivientes', donde realmente se disparó su fama. En el primer reality conoció a José Carlos Montoya, el utrerano que ha dado tanto que hablar en 'La isla de las tentaciones'. Las carreras televisivas de ambos son muy parejas. Participaron en un concurso muy de sus gustos aventureros y deportivos y triunfaron, finalmente, en realities de mayor calado, como son los organizados por Telecinco, donde se prima más el personaje que la esencia del concurso.

Pero a Gorka Ibarguren no le parece tan gracioso su excompañero. En el mismo post escrito en X, donde critica a la organización de 'Supervivientes', el vasco responde duramente a la pregunta de un seguidor de si apoyará a Montoya siendo un excompañero Yocachu -uno de los equipos de 'El Conquis-. «No tengo nada en contra de Montoya, simplemente no comparto su filosofía de vida y su manera de hacer las cosas, para mi no todo vale en esto de ganar dinero. Hay líneas que no se pueden cruzar y este vendería a su abuela por dinero y fama, aparte de que es un mentiroso compulsivo», asegura.

No tengo nada en contra de Montoy, simplemente no comparto su filosofia de vida y su manera de hacer las cosas, para mi no todo vale en esto de ganar dinero. Hay lineas que no se pueden cruzar y este venderia a su abuela por dinero y fama, aparte de que es un mentiroso conpulsivo — Gorka Ibarguren (@gorkaworkout) March 10, 2025

Montoya llegó ayer a Honduras y volvió a ofrecer un show puramente televisivo que en ocasiones puede sacar de quicio al espectador. El utrerano sobreactuaba, como de costumbre, a la hora de subirse al helicóptero. «Esto acojona un pelín, ¡pero adelante!», comentaba jocoso el andaluz. Para endulzarle un poco el momento, le regalaron un bollo y le pegó un bocado sin ni siquiera quitarle el envoltorio de plástico. Así estaban las cabezas. Y con el barullo sentimental que tiene encima, Barneda quiso saber en quién iba a pensar antes de lanzarse al mar. «Se lo voy a dedicar a mi familia porque las otras personas van y vienen», declaró.

Que el concursante va a dar mucho juego en 'Supervivientes' está más que cantado porque a partir de la semana que viene pasará a convivir con su exnovia Anita Williams, a la que conoció en 'El Conquis', y con el amante de esta, Manuel, el tentador que rompió la pareja en 'La isla de las tentaciones'.

Temas

Supervivientes

Audiencias