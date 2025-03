Un abandono y un triángulo con sabor a Montoya agitan 'Supervivientes'

Joseba Fiestras Lunes, 10 de marzo 2025, 01:56 | Actualizado 02:01h. Comenta Compartir

Solo han transcurrido 72 horas desde la llegada de los 'náufragos' a la isla y ya se ha activado el protocolo de abandono. La actriz Beatriz Rico no resiste. «¿Cuántas noches puede aguantar una persona sin dormir? No duermo nada y quiero irme, abandonar», rogaba la intérprete que ha estado como ausente desde que llegó a Honduras. Al parecer, la aventura de 'Supervivientes' le ha superado. Sus compañeros trataron de ayudarle, pero no le convencieron y expresó su deseo de marcharse.

Sandra Barneda hizo el último intento. «Estoy bien, pero qué vergüenza lo que me ha pasado. El mayor miedo que yo tenía era no poder dormir. Me había traído unos tapones para los oídos, pero he descubierto que no hacen magia. Me empezó a fallar ya la vista, me pitaban los oídos… y pensé que no podía forzar esto. Y quiero despedirme con una sonrisa», argumentaba Rico. Y decía adiós definitivamente. «Me gustaría seguir, pero no puedo. Creo que hay veces que hay que dejar la chulería de lado y aceptar tus vulnerabilidades. No quiero forzar más la maquinaria y tengo miedo por mi salud, de verdad. Yo ya gané, porque lo intenté», declaraba. Unas se van, y otros llegan.

Montoya sobreactuaba, como de costumbre, a la hora de subirse al helicóptero. «Esto acojona un pelín, ¡pero adelante!», comentaba jocoso el andaluz. Para endulzarle un poco el momento, le regalaron un bollo y le pegó un bocado sin ni siquiera quitarle el envoltorio de plástico. Así estaban las cabezas. Y con el barullo sentimental que tiene encima, Barneda quiso saber en quién iba a pensar antes de lanzarse al mar. «Se lo voy a dedicar a mi familia porque las otras personas van y vienen», declaró. Todas las miradas iban para Anita, que luego tendrá más protagonismo.

Nuevo concursante

«Montoya, por favor, ¡salta ya!», ironizó la presentadora aludiendo a la sentencia que le hizo viral. «Está aventura me va a curar mucho el alma, y lo necesito como el comer», manifestaba el joven nada más llegar a la playa. Hay quien duda de ello porque con los visitantes que aterrizarán en breve, el alma de Montoya sigue en peligro. Y es que le quedan sorpresas porque Sandra avisaba de que el martes entra un nuevo concursante que es Manuel González, su adversario en 'La isla de las tentaciones'.

Igual el hambre no es lo peor que le puede pasar a Montoya porque, para colmo de males, Anita Williams, su ex novia, aquella con la que chocó en el otro 'reality', también se suma al concurso de supervivencia. Eso es un triángulo y lo demás, tonterías. La «explosión nuclear» que anunciaba Carlos Sobera puede quedarse corta.

Por otro lado, Terelu pelea por ser concursante y, para ello, debe aguantar 21 días, y superar así a su hermana Carmen Borrego. Y no lo lleva mal. Eso sí, a veces se siente sola. «Por favor, ¿alguien me echa a cuenta? Pues me voy a hablar con la otra playa porque esta pasa de mi culo. Eso se llama bullying. Que nadie te eche ni cuenta», se quejaba la presentadora. No pasa nada, la Campos aún sonríe y se siente con fuerzas. De momento, ella no solicita el protocolo de abandono.