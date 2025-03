Terelu Campos se rebela contra Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes': «Eso lo decidiré yo»

Joseba Fiestras Viernes, 7 de marzo 2025, 07:15 Comenta Compartir

Terelu no arranca como concursante oficial, sino como ejecutora de una misión importante en los Cayos Cochinos. «Es que siempre tiene que haber una primera vez en la vida. Hay cuerpos maravillosos aquí en 'Supervivientes': atléticos tanto de mujeres como de hombres. Hay que poner una dosis de realidad porque hay muchas mujeres como yo, pero muchas más», reivindicaba. Y Jorge Javier Vázquez lanzaba un anzuelo. «Terelu no es concursante, por ahora», dejaba caer.

Álvaro Muñoz Escassi iniciaba su aventura pidiendo que subieran más el helicóptero para que su salto luciera más. A su lado, Ángela Ponce se mostraba más cauta, mientras Rosario Matew lloraba. «No puedo, no puedo», decía a lo Chiquito de la Calzada. La joven tenía dos grandes preocupaciones: «Que se me salga una teta o caer de culo». No hay más preguntas, señoría.

El costurero Joshua Velázquez y el actor Álex Adrover no dudaron demasiado a la hora de lanzarse al vacío. El cocinero Koldo Royo, la actriz Beatriz Rico y el cantante Almácor se mostraban muy emocionados y también disfrutaron, cada cual a su manera, del lanzamiento desde las alturas. Minutos más tarde les tocó a Nieves Bolós, psicóloga deportiva; Damián Quintero, karateka profesional; y Gala Caldirola, modelo e influencer.

Jorge Javier saludaba de forma especial a Laura Cuevas, la hija del mayoral de Cantora. «Uno de tus grandes méritos es la naturalidad», ponderaba con cierta sorna El presentador. «Le dedicó el salto a mi chumino moreno», proclamó la concursante. «Debe de ser un grupo de música que no conozco», ironizaba Vázquez.

Pelayo Díaz, estilista catódico, presumía de músculos antes de tirarse al agua. La siguiente fue Samya Aghbalou, que cambiaba 'Mastechef' por 'Supervivientes'. Y la joven no sabía nadar. «Con ese chaleco vas a tragar agua, tendrías que haber aprendido a nadar antes de volver al concurso», advertía Jorge Javier. «Es que no me ha dado tiempo», se disculpaba ella suspirando con miedo.

Borja González, participante de 'La isla de las tentaciones' y Makoke, «la de siempre», catalogaba Jorge Javier, se incorporaban a la aventura con cierta tranquilidad. Él, dedicando su lanzamiento a las víctimas de la Dana y mostrando la bandera valenciana. Ella, más nerviosa. «Esto es un volcán de emociones», gritaba. Y llegó el momento de desvelar la incertidumbre: la misión de Terelu y si la periodista se tiraba o no desde el helicóptero. Primero, el encargo. Vázquez explicaba que la Campos se convertiría en concursante oficial si superaba los 21 días que aguantó su hermana, Carmen Borrego.

Por lo tanto, al no ser participante, Jorge Javier le dijo que no podía saltar. «Eso lo decidiré yo», replicó ella despojándose de los cascos y arrojándose al mar. Quedaba «el fichaje bomba de la edición», según palabras de Jorge Javier. Las pistas eran un balón de fútbol, que es ex político y la bandera de Andalucía. Y no hubo demasiada sorpresa porque ya se había filtrado que el 'viral' Montoya se iba a la isla. De isla a isla. «¡Vamos con fuerza, carajo!», exclamaba el cantante, más conocido por sus fugas en el 'reality' de las tentaciones. Y no será el último, porque el domingo se desvelarán quienes son los nuevos concursantes. No se vayan todavía, aún hay más.