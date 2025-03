'Supervivientes' regresa a Telecincocon su edición más misteriosa

J. Moreno Jueves, 6 de marzo 2025, 00:03 | Actualizado 00:20h. Comenta Compartir

Un «gran misterio» recaerá en la isla de Cayos Cochinos que supondrá un giro importante en el desarrollo de 'Supervivientes 2025'. El 'reality' estrella de Telecinco estrena este jueves (22:00 horas) una nueva edición en la que habrá eventos inesperados, nuevos juegos y dinámicas, pero donde no faltará la lucha por la supervivencia más extrema. Sin lujos ni comodidades. La gala comenzará con Jorge Javier Vázquez desde el plató de Madrid y Laura Madrueño desde Honduras. En total, son once los concursantes ya confirmados (el casting todavía no está cerrado) más Terelu Campos, que irá al concurso con «una misión» que los responsables del formato no desvelan.

«En esta edición partimos de un 'hándicap'. Ya sabemos que va a ganar Terelu. Ahora lo guay es saber quién es el segundo. Y esto es como los JJ OO, sabes quien va a ganar, pero eso no quita emoción», comenta entre risas Jorge Javier Vázquez, al frente de 'Supervivientes' desde 2011. «Igual la sorpresa es que el puesto de Laura Madrueño peligra y tenemos que conectar con Terelu», continúa. Dice el presentador que le encanta volver a conducir este formato porque es como ver en el horizonte que están llegando las vacaciones de verano. «Esta semana, con tanta lluvia y frío, ver sol, palmeras y bañador es como volver a creer en la vida», confiesa el comunicador, que espera también una edición con «barro desde el principio», en referencia al surgimiento de conflictos entre los participantes. «Cuanto peor, mejor para nosotros», zanja el veterano conductor de programas.

El presentador se refirió, con su particular sentido del humor, a los participantes. «Eso de dar ánimo a los concursantes… no a todos. Makoke no se puede quejar en un mes, porque después del por saco que ha dado para ir a 'Supervivientes'...», apunta Jorge Javier Vázquez, que también destaca que, tras ver los primeros avances, el casting es «bueno» porque no hay ninguna persona que «ante un problema, se le vea capaz de ayudar a la otra persona». «Son todos tan hijos de su madre y de su padre. Los estaba viendo y estaba diciendo: son todos agua y aceite y es un acierto por parte de Cuarzo (la productora del concurso)», defiende el catalán, quien también cree que la edad «juega a favor» de 'Supervivientes', porque «los años te dan control».

Sandra Barneda continuará, un año más, al frente de 'Conexión Honduras', la gala que se emite los domingos. «Es el día en el que hay que dar ánimos a los concursantes, porque escuchan nuestra voz. Somos la referencia del exterior», opina la también presentadora de 'La isla de las tentaciones'. Asimismo, Carlos Sobera conducirá los martes 'Tierra de nadie'. «Es el mejor 'reality' del mundo, porque tiene el añadido de la supervivencia y la naturaleza», expone el comunicador vasco, que espera también que sea una edición en la que «haya lío». «Cuando un concursante va en contra de las normas, a mí eso me pone. Necesitamos un Ángel Cristo en nuestras vidas. Este formato permite controversia», comenta Sobera, citando a uno de los participantes más polémicos del año pasado.

Salto del helicóptero

Los once concursantes confirmados y el resto de supervivientes que completarán el casting protagonizarán en el estreno uno de los momentos más emblemáticos del concurso, el salto del helicóptero, antes de enfrentarse al primer gran juego de la edición, 'Las ruinas de Poseidón', en el que tendrán que completar el recorrido embarrado más largo de la historia del formato, dejando las primeras imágenes para el recuerdo de la edición.

Los concursantes, además, empezarán compitiendo en diversos juegos para vivir en las mejores condiciones. El equipo ganador de cada una de estas competiciones podrá elegir entre sobrevivir en la nueva Playa Calma, en la que el 'dios del mar' les concederá una vida más cómoda en la zona más amplia, soleada y con mayor número de peces de la playa; y la nueva Playa Furia, donde la 'ira de Poseidón' someterá a los concursantes a una experiencia caracterizada por la escasez de alimento y unas condiciones del terreno más desfavorables.