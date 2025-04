El dardo de Iñaki López a Miguel Bosé: «Hay que ser muy cuñao para decir que...»

Silvia Osorio Viernes, 11 de abril 2025, 20:53 Comenta Compartir

La entrevista de Miguel Bosé en 'El Hormiguero' no ha pasado inadvertida. Iñaki López ha reaccionado a las palabras del cantante en el programa de Pablo Motos. El presentador vizcaíno no se ha quedado callado tras escuchar al artista decir que en los años 70 y 80 había más libertad que ahora en España y le ha lanzado un zasca: «Hay que ser muy cuñao para decir que en los 70 había más libertad», ha afirmado el portugalujo.

Bosé afirmó que España ha caído «en el wokismo más absoluto»: «Aquí solo se regula. Las libertades de los años 70 y 80 ya no las hay. La gente tiene miedo a decir lo que piensa». «Cuando estaban en marcha las leyes de peligrosidad social, cuando había atentados de la extrema derecha y de ETA, cuando las mujeres tenían que pedir permiso a su pareja para tener una cuenta corriente», ha añadido López.

Y ha seguido hablando más sobre la figura de Bosé: «Entiendo que él, que viene de una familia pija, no sufriera la falta de libertades de la clase obrera. Que es divertido y simpático, pero hay que hablar con un mínimo de conocimiento. No me cabe duda de que puede opinar lo que quiera, pero no puede mentir. Se equivoca claramente».