Miguel Bosé se confiesa: «Tenía que quitarme mucha tontería de encima»

Joseba Fiestras Jueves, 10 de abril 2025, 23:34 Comenta Compartir

Después de años de ausencia en los grandes escenarios internacionales, Miguel Bosé vuelve con fuerza con una nueva gira mundial que promete emocionar a fans de todas las generaciones. El icónico artista español, conocido por su capacidad para reinventarse, recorrerá diversas ciudades con un espectáculo que combina sus grandes éxitos con nuevas propuestas cargadas de emoción, fuerza y elegancia. Esta gira no solo marca su regreso a la música en vivo, sino también un reencuentro íntimo con el público que lo ha acompañado durante décadas. El cantante acudía a 'El Hormiguero' para presentar su periplo musical, 'Importante Tour', que ha iniciado en México y que se va a extender hasta el 2026. Con él, Bosé hará parada en España el próximo verano.

«Ha sido un proceso increíble, tras la penuria que han supuesto estos ocho años con todos los problemas físicos que he tenido: la voz, la espalda… Y volver a los escenarios, cuando jamás en la vida había estado más de seis meses fuera del escenario, es como volver a casa», indicaba Bosé. El regreso ha supuesto vencer sus dificultades y devolverle las ganas de actuar. «Acabé mi primer concierto y lo único que quería era hacer otro más», declaraba. Y expresaba lo que sintió. «Tenía, sobre todo, mucha curiosidad por saber qué iba a pasarme. Pensaba que se me había olvidado o que iba a darme un Pastora Soler, un jamacuco de esos… ¿Qué va a pasar? Era pura curiosidad», admitía.

Ha sido un calvario de ocho años en los que Bosé no ha perdido la esperanza. «Sabía que la solución estaba en alguna parte y que la iba a encontrar. Era cuestión de tiempo y de ir descartando falsos diagnósticos», manifestaba sincero. Lo que no esperaba era que, en una de sus primeras actuaciones, en México, le acompañara un terremoto de 5,5. «Era parte de la producción», bromeaba antes de explicar realmente lo que pasó. «De repente, oigo unos ruidos raros y pienso a ver qué estaba haciendo el de sonido. Crujía todo. Empezó a sonar la alarma, pero estaba en el mismo tono de la canción y nadie se dio cuenta hasta que no acabó la canción. Yo vi que la gente se ponía en pie y pensé: No es posible que se aburran tanto. Me preocupé por si había hecho yo algo mal. Pero pronto me dijeron que había temblor. Nos fuimos para fuera, y en veinte minutos se solucionó todo. Y el día después, la gente se decepcionó porque no había terremoto», contaba.

El intérprete, tras su afección en la voz, tuvo que volver a aprender a hablar. «La t y la r me cuestan mucho trabajo, pero poco a poco se va retomando todo. Son músculos que se paralizan, se atrofian al no utilizarlos. Yo, en las reuniones, no hablaba. Y cuesta más aprender a hablar que volver a cantar», desvelaba. Con todo, el proceso para volver a entonar le llevó ocho meses de entrenamiento. «Cuando yo vivía mi vida salvaje y bebía y fumaba y todo eso, ni calentaba. Iba, salía y cantaba durante tres horas. Pero no lo recomiendo», advertía.

«Nada pasa por casualidad, todo pasa porque tienes que pasar por unos procesos que son necesarios para tu crecimiento. Y yo tenía que quitarme mucha tontería de encima, tenía que crecer mucho y simplificarlo todo. Y culpé a Bosé. Pensaba que Bosé, que me había dado tanto, era el que me había complicado la vida enormemente. Así que lo deconstruí. Había que parar y tomar otro camino, empezar una nueva historia. Fue un ejercicio de humildad fantástico, pulvericé el ego. No sirve para nada. Me quité todo el dolor y sufrimiento que me había acompañado durante tantos años», confesaba.