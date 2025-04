El dardo de Broncano a Blanca Suárez por perder el trabajo en una de sus películas

A.M. Miércoles, 9 de abril 2025, 07:44 | Actualizado 09:06h. Comenta Compartir

Blanca Suárez llegó ayer eufórica al teatro donde se graba 'La Revuelta'. La reputada actriz presentaba su nueva película, 'La huella del mal', en la que se abordan, entre otras cosas, el origen de la maldad y la violencia en el ser humano. La actriz llegó con un regalo muy especial para Broncano: un cráneo de la grabación que lleva a la reflexión de que «nos hemos separado mucho de nuestros antepasados».

El presentador se quiso interesar por los aspectos más desconocidos de la nueva película de su invitada. Suárez confesó que estaba basada en la historia de un libro y no quiso desvelar nada más. Solo invitó a los espectadores a llenar las salas de cine.

Broncano optó por preguntarle por trabajos anteriores... en concreto, por uno. El presentador estaba preparando el terreno a la perfección para gastarle una broma a Blanca Suárez, que la actriz se tomó de buen gusto. Le preguntó sobre una película llamada «'De camino al norte' o 'De camino al este'...» La actriz le corrigió rápidamente: «'Perdiendo el norte'».

Suárez ya había caído en la trampa. Broncano quiso saber por qué no hizo la segunda parte de la saga. «No me llamaron... no sé lo que pasó. No me pusieron encima de la mesa ni la opción. Tampoco pregunté por qué», confesó la actriz. Su sustituta fue Silvia Alonso, actual pareja del presentador de 'La Revuelta'.

«Iba a preguntar quién salió en la segunda y me lo está poniendo ahí Miguel», dijo Broncano. A Blanca Suárez le hizo gracia la jugarreta. «Te lo he dicho, pero creo que no me has escuchado», confesó la actriz. El presentador, que había leído en el teleprónter un mensaje que decía 'David, en la dos sale tu... novia', no pudo contener la risa y remató a Suárez con un dardo envenenado: «Reemplazada por mi novia».

Blanca Suárez se lo tomó muy bien y respondió al presentador de 'La Revuelta' dando continuidad a la broma: «¡Qué fuerte. El círculo se cierra!». Da la casualidad que el tercer protagonista del círculo era David Broncano, que llegó a participar en el casting de la película sin éxito alguno.