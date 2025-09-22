El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La promesa musical que conquistó TikTok ahora está en el centro de una investigación policial en Los Ángeles Instagram

D4vd cancela su gira mientras continúa la investigación sobre la muerte de la joven encontrada en su Tesla

El cadáver corresponde a Celeste Rivas, una adolescente de 15 años desaparecida hace más de un año

Ekaitz Vargas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:19

El cantante estadounidense D4vd, de 20 años, canceló todos los conciertos restantes de su gira 'Withered World Tour', incluidos los previstos en San Francisco, Los ... Ángeles y Europa a partir del 1 de octubre. La decisión se conoció después de que las autoridades confirmaran que el cuerpo hallado en un automóvil de su propiedad correspondía a Celeste Rivas, una adolescente de 15 años desaparecida desde abril de 2024 en Lake Elsinore (California).

