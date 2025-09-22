D4vd cancela su gira mientras continúa la investigación sobre la muerte de la joven encontrada en su Tesla

El cantante estadounidense D4vd, de 20 años, canceló todos los conciertos restantes de su gira 'Withered World Tour', incluidos los previstos en San Francisco, Los ... Ángeles y Europa a partir del 1 de octubre. La decisión se conoció después de que las autoridades confirmaran que el cuerpo hallado en un automóvil de su propiedad correspondía a Celeste Rivas, una adolescente de 15 años desaparecida desde abril de 2024 en Lake Elsinore (California).

El caso salió a la luz el 8 de septiembre, cuando la Policía de Los Ángeles recibió reportes de un fuerte olor proveniente de un Tesla abandonado en Hollywood. El vehículo, que no había sido reportado como robado, fue trasladado a un depósito y allí se descubrió en su maletero delantero una bolsa con restos humanos en avanzado estado de descomposición. La oficina forense del condado de Los Ángeles confirmó días después que se trataba de Rivas, aunque la causa de la muerte continúa «pendiente de determinar» y su lugar de fallecimiento figura como un vehículo.

La identificación puso fin a más de un año de incertidumbre para la familia de la joven. Su hermano mayor, Matthew, declaró a NBC News que atraviesan un dolor enorme: «Estoy tratando de mantenerme positivo. Solo intento seguir adelante. Mi mamá está sufriendo muchísimo. Mi papá también está sufriendo mucho».

El hallazgo desencadenó una investigación más amplia. Detectives de la División de homicidios y robos registraron una residencia en Doheny Place, en Hollywood Hills, donde, según fuentes citadas por ABC News, D4vd habría estado viviendo. Varias pertenencias fueron incautadas, aunque la policía insiste en que hasta el momento no se ha nombrado ni a sospechosos ni a personas de interés. El portavoz del artista aseguró que éste «está cooperando plenamente con las autoridades».

Un tatuaje en común

Nuevas revelaciones añadieron complejidad al caso. Según TMZ, D4vd y Celeste compartían un tatuaje con la inscripción «Shhh…» en el dedo índice, un diseño popularizado por Rihanna en 2008. La madre de la víctima aseguró a este medio que el novio de su hija se llamaba David y sospechó de inmediato al conocerse la vinculación del Tesla con el rapero. Un profesor de ciencias que había dado clases a Rivas relató que la adolescente desapareció en dos ocasiones en 2024 tras conocer al artista a través de redes sociales. Según su testimonio, la menor viajó a Hollywood para encontrarse con él y finalmente dejó de regresar a casa en mayo de ese año.

You can see that Dv4d tried to cover up the “shh” tattoo, which is disturbing and weird. pic.twitter.com/qv5GjoIcao — Z (@CantGuardZB) September 18, 2025

El verdadero nombre del cantante es David Anthony Burke. Nacido en Nueva York en 2005 y criado en Texas, se convirtió en una de las voces emergentes de la música indie y alternativa tras hacerse viral en TikTok con los temas 'Here With Me' y 'Romantic Homicide'. Su primer álbum, 'Withered', salió en abril bajo el sello Interscope Records, y el 3 de septiembre estrenó 'Locked & Loaded', canción oficial del videojuego Fortnite para 2025.

Ahora, su trayectoria musical queda eclipsada por una investigación en curso que mantiene en vilo a la opinión pública y que reaviva el debate sobre los riesgos del contacto entre menores y celebridades a través de las redes sociales.