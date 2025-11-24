Comunicado urgente del Consejo de Informativos de TVE para denunciar los «ataques masivos» a Xabier Fortes por la beca de su hijo El órgano, uno de los más importantes de RTVE, sale en defensa del veterano periodista ante las acusaciones de «enchufismo»

El Consejo de Informativos de TVE se ha pronunciado sobre el linchamiento que está sufriendo el periodista Xabier Fortes por la beca de su hijo Daniel Fortes como reportero. El que es uno de los órganos más relevantes de la cadena pública ha emitido un comunicado urgente ante las voces que han criticado al presentador por «enchufar» a su hijo.

«Condenamos los insultos hacia trabajadores de TVE. Recordamos que cada persona merece ser valorada por su propio esfuerzo, méritos y conducta, sin importar su entorno personal o circunstancias. Los ataques masivos en redes sociales solo fomentan la injusticia y el acoso. Siempre hemos defendido que el acceso y la carrera profesional en RTVE se rijan por criterios de igualdad, mérito y capacidad», reza el comunicado del Consejo de Informativos de TVE publicado en X (antes Twitter), si bien no no menciona expresamente al presentador y director de La noche 24 horas.

La polémica se desató el pasado jueves cuando Daniel Fortes salió por primera vez en pantalla. Fue el día en el que el Tribunal Supremo condenó al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Precisamente, el reportero que informaba acerca de esta noticia a las puertas del Alto tribunal era el hijo de Fortes.

«Retorcer y falsear los hechos»

Desde el primer momento, el periodista no dudó en salir al paso de las acusaciones de «favoritismo», explicando que el joven logró una beca en el ente público a través de la universidad «como cientos de alumnos que acaban sus estudios de periodismo». Este domingo, en su perfil de X, volvió a explotar ante los insultos y ataques recibidos. «Como siempre contesto a las ofensas, con más motivo si se meten con mi hijo simplemente por llevar mi apellido», comienza Fortes en la primera publicación del hilo.

«La campaña la empezó una exdirectiva de TVE, acusándome falsamente de haberle contratado en TVE y amañado unas oposiciones para hacerle fijo», señala. «Es tan burdo que ni siquiera se han convocado las próximas oposiciones», afirma.

Fortes explica que «Dani acabó sus estudios (con mucho mejores notas que su padre 😜) en la universidad pública, la Complutense. Mientras cursaba la carrera hizo prácticas en una agencia de publicidad y un periódico. Al acabar, realizó prácticas no remuneradas durante un verano en TVE, solicitadas como es preceptivo a través de la facultad donde estudió. Ahora mismo está concluyendo un curso de formación (es un becario) que finaliza en dos semanas. Retorcer y falsear los hechos para iniciar una campaña de semejante calibre contra él, llegando a poner su foto ampliada a modo de diana, supera cualquier maldad imaginable. En esa campaña están colaborando medios digitales subvencionados. Muchísimas gracias a todos los que han denunciado este linchamiento y nos han mostrado su apoyo. Es imposible contestar individualmente a todos, por eso lo hago aquí de forma colectiva».