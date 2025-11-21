El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Críticas a TVE por 'fichar' al hijo del periodista Xabier Fortes

El joven reportero disfruta de un «contrato de formación de un año» en la televisión pública, según afirma su padre

A. Mateos

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:30

La RTVE que preside José Pablo López se ha visto envuelta en una nueva polémica el día que el Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Precisamente el reportero que informaba acerca de esta noticia a las puertas del Alto tribunal es el hijo del periodista de la casa, Xabier Fortes. Y esta coincidencia parentesca no ha sentado bien a algunos compañeros de profesión.

Es el caso de la periodista Carmen Sastre, que trabajó durante 40 años para la televisión pública y que ahora es una de las voces más críticas contra lo que ella llama «TeleMoncloa». La periodista denuncia que el hijo de Fortes «está colocado» y «contratado hasta que salga la oposición» de la televisión pública. «Yo no coloque a mi hija cuando era directiva», añade en su denuncia publicada en redes sociales.

Fortes ha respondido y se ha quedado a gusto. «Hay gente mala, ruin, miserable... y luego está Carmen Sastre. (...) Hay que ser tan tóxica como el polonio para atacar a un chaval, mintiendo de esa manera, con el fin de difamar a su padre», ha escrito en sus redes sociales ante de explicar la situación laboral en la que se encuentra su hijo. «Como cientos de alumnos que acaban sus estudios de periodismo (en su caso en la Complutense), ha hecho sus prácticas no remuneradas en verano y luego optó a un contrato de formación de un año que acaba en dos semanas. Las oposiciones ni siquiera se han convocado».

El veterano periodista de TVE además acusa a Sastre de «presionar a los periodistas para que siguiesen los argumentarios que te enviaba un Partido Político todas las mañanas y elaborar las informaciones del telediario».

No es la primera vez que Fortes aparece en las redes sociales señalado como un periodista «afín» al actual Gobierno. Son muchas las denuncias públicas de exprofesionales de TVE, así como del Consejo de Informativos, y otros telespectadores sobre la gestión del actual presidente, José Pablo López.

