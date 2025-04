Cayetana Guillén Cuervo reaparece tras sus polémicas declaraciones sobre Amaia Montero: «Una periodista me confirmó la noticia» La actriz, íntima amiga de la cantante, pide disculpas de nuevo por sus palabras

Marina León Jueves, 24 de abril 2025, 15:49 | Actualizado 16:14h. Comenta Compartir

Cayetana Guillén Cuervo reaparece tras sus polémicas declaraciones de este pasado martes en las que confirmaba con seguridad la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh tras su marcha hace 17 años. La actriz, gran amiga de la cantante guipuzcoana, afirmó que lo sabía desde hacía tiempo, «pero ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie y yo no lo dije», afirmó.

Además de matizar sus palabras unas horas después con un comunicado en sus redes sociales, ha pedido disculpas de nuevo este jueves ante las cámaras y micrófonos de los medios. «No quisiera hablar más de esto, se ha hecho mucha bola», indica y explica que ella se encontraba en la fiesta de los premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas de España «haciendo muchas entrevistas». Fue en ese momento, «en medio de tantos nervios, cuando una periodista me confirmó la noticia», aclara.

Guillén Cuervo reitera que «desde la inocencia, el amor, el respeto... dije una cosa que no tendría que haber contado», lamenta. «Pido disculpas de nuevo, no puedo hacer más que pedir perdón mil veces», añade. «Se ha enredado tanto la cosa que no sé por dónde cogerlo. Amaia es íntima amiga mía y lo que siento es poder haberla hecho daño en algún momento», concluye.

Aunque ni la cantante ni el grupo donostiarra se han pronunciado al respecto, los fans de Amaia Montero se han percatado de uno de sus últimos movimientos: ha dejado de seguir a Cayetana Guillén Cuervo en Instagram.

Quién sí ha hablado ha sido Leire Martínez, que hace unos días confirmó las primeras fechas de la gira de presentación de su primer disco. Confiesa que siente «mucha empatía» por Cayetana. «Menudo marrón. Yo creo que lo hace con toda su buena intención. Me da mucha pena porque seguro que lo está pasando mal», apunta en una entrevista en el programa 'Sevilla Tevé'. También asegura que no es ninguna novedad y que los rumores sobre el regreso de la exvocalista «llevan años» dando vueltas. «Sé que lo que voy a decir va a recorrer medio mundo, pero me da igual, es mi opinión. Creo que todo se acabaría antes si se hablara claro ya del tema», afirma.